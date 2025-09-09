SUA reziliază acordurile cu țările europene pentru combaterea dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului (Financial Times)

Washingtonul reziliază acordurile cu țările europene de combatere a dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului, scrie Financial Times.

SUA a informat țările din Europa că se retrage din eforturile comune de combatere a dezinformării din partea unor țări precum Rusia, China și Iran, potrivit a trei oficiali europeni familiarizați cu situația, arată FT.

Țările europene au primit săptămâna trecută o notificare din partea Departamentului de Stat prin care SUA anunță că va denunța memorandumurile de înțelegere semnate anul trecut sub administrația Biden, care urmăreau să creeze o abordare unitară pentru identificarea și expunerea informațiilor rău intenționate răspândite de guverne străine care doreau să semene haos. Măsura vine în contextul în care administrația Trump a desființat agențiile guvernamentale care urmăreau să protejeze integritatea alegerilor din SUA și să combată influența malignă străină în țară și în străinătate, potrivit sursei citate.

Memorandumurile făceau parte dintr-o inițiativă condusă de Global Engagement Center (GEC), o agenție a Departamentului de Stat care se ocupa de combaterea dezinformării răspândite în străinătate de adversarii SUA și de grupurile teroriste. James Rubin, care a ocupat funcția de director al centrului până în decembrie, a descris această măsură ca fiind un „act unilateral de dezarmare” în războiul informațional cu Rusia și China.

„Războiul informațional este o realitate a timpurilor noastre, iar inteligența artificială nu va face decât să multiplice riscurile asociate acestuia”, a afirmat Rubin.

Centrul a fost înființat în 2011 pentru a combate propaganda teroristă și extremismul violent din online. Ulterior, misiunea sa a fost extinsă la urmărirea și expunerea campaniilor de dezinformare din străinătate. Acesta a fost închis în decembrie, după ce scepticii republicani din Congres au blocat eforturile de prelungire a mandatului agenției. Funcțiile sale au fost reorganizate pentru scurt timp într-un birou al Departamentului de Stat, care a fost apoi închis de administrația Trump în aprilie. Încetarea memorandumurilor de înțelegere este ultima etapă în încheierea programului, potrivit Financial Times.

Deși activitatea centrului se concentra pe dezinformarea din afara SUA, acesta a devenit ținta unor republicani care l-au acuzat de cenzură și de suprimarea vocilor conservatoare.

„Departe de a respinge un singur plan, am fost mândri să respingem întregul GEC”, a declarat Darren Beattie, subsecretar de stat interimar pentru diplomație publică la Departamentul de Stat. „Nu numai că activitatea de cenzură infamă a GEC era profund nealiniată cu poziția pro-libertatea de exprimare a acestei administrații, dar era și lamentabil și jenant de ineficientă în proprii termeni”, a spus Beattie.

Rubin a negat că centrul s-ar fi angajat vreodată în cenzură.

Rubin a estimat că aproximativ 22 de țări din Europa și Africa au semnat acordurile cu SUA în cursul anului trecut. Acestea făceau parte din cadrul administrației Biden de combatere a manipulării statelor străine, care urmărea să dezvolte o înțelegere comună a amenințării și să colaboreze cu țările partenere pentru a da un răspuns unitar.

Decizia de a rezilia memorandumurile de înțelegere a fost raportată pentru prima dată în revista Atlantic.