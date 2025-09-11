Firmele sud-coreene vor ezita să investească în SUA după raidul de la fabrica Hyundai, afirmă președintele Coreei de Sud

Companiile sud-coreene vor fi „foarte ezitante” să investească în SUA în urma unui raid masiv al serviciilor de imigrație la o fabrică Hyundai din statul Georgia, săptămâna trecută, a declarat președintele Lee Jae-myung, transmite BBC.

Peste 300 de sud-coreeni arestați în timpul raidului urmează să se întoarcă acasă vineri. Plecarea lor a fost amânată „din cauza unor circumstanțe de partea americană”, au precizat oficialii.

„Situația este extrem de derutantă”, a spus Lee, subliniind că este o practică obișnuită ca firmele coreene să trimită muncitori pentru a ajuta la instalarea fabricilor din străinătate.

„Dacă acest lucru nu mai este permis, stabilirea unor unități de producție în SUA va deveni doar mai dificilă… ceea ce va face companiile să se întrebe dacă mai merită”.

BBC a contactat Casa Albă pentru un comentariu.

Săptămâna trecută, oficialii americani au reținut 475 de persoane – peste 300 dintre ele cetățeni sud-coreeni – despre care au spus că lucrau ilegal la fabrica de baterii, unul dintre cele mai mari proiecte de investiții străine din stat.

Lee, care vorbea la o conferință de presă ce marca primele 100 de zile de mandat, a declarat că Seulul negociază cu Washingtonul în privința opțiunilor de viză pentru muncitorii sud-coreeni, „fie că asta înseamnă obținerea unor cote mai mari, fie crearea unor noi categorii de viză”.

„Cred că SUA vor rezolva problema dacă o consideră o necesitate practică”, a spus el.