Donald Trump acuză China că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și amenință Beijingul cu „o creștere masivă a tarifelor”: „Pentru fiecare element pe care au reușit să-l monopolizeze, noi avem două”

Donald Trump acuză China, într-o postare făcută vineri pe Truth Social, că vrea să impună controale la export pentru produsele care conțin metale rare și amenință Beijingul cu „o creștere masivă a tarifelor”.

Postarea integrală a lui Donald Trump:

Se întâmplă lucruri foarte ciudate în China! Devine tot mai ostilă și trimite scrisori către țări din întreaga lume, prin care anunță că dorește să impună controale la export pentru fiecare element de producție care are legătură cu metalele rare și, practic, pentru orice altceva la care se pot gândi, chiar și dacă nu este fabricat în China. Nimeni nu a mai văzut vreodată așa ceva, dar, în esență, acest lucru ar „bloca” piețele și ar îngreuna viața aproape fiecărei țări din lume — inclusiv pentru China.

Am fost contactați de alte țări care sunt extrem de furioase din cauza acestei mari ostilități comerciale, apărute din senin. Relația noastră cu China, în ultimele șase luni, a fost una foarte bună, ceea ce face această mișcare comercială și mai surprinzătoare. Am simțit mereu că „pândesc din umbră”, iar acum, ca de obicei, s-a dovedit că am avut dreptate!

Nu este nicio cale prin care China ar trebui să fie lăsată să țină lumea „ostatica”, dar se pare că acesta a fost planul lor de ceva vreme, începând cu „magnetii” și alte elemente pe care le-au acumulat în tăcere, ajungând la o poziție de monopol — o mișcare destul de sinistră și ostilă, ca să spunem cel puțin.

Dar și Statele Unite au poziții de monopol — mult mai puternice și mai vaste decât cele ale Chinei. Eu pur și simplu am ales să nu le folosesc, pentru că nu a existat niciun motiv să o fac — PÂNĂ ACUM! Scrisoarea pe care au trimis-o are multe pagini și detaliază, cu mare precizie, fiecare element pe care doresc să-l rețină de la alte națiuni. Lucruri care erau cândva de rutină nu mai sunt deloc de rutină.

Nu am vorbit cu președintele Xi, pentru că nu a existat niciun motiv să o fac. Aceasta a fost o adevărată surpriză, nu doar pentru mine, ci și pentru toți liderii lumii libere. Urma să mă întâlnesc cu președintele Xi peste două săptămâni, la APEC, în Coreea de Sud, dar acum se pare că nu mai există niciun motiv pentru asta.

Scrisorile chineze au fost deosebit de nepotrivite, având în vedere că această zi marchează MOMENTUL ÎN CARE, după trei mii de ani de haos și lupte, EXISTĂ PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU. Mă întreb dacă momentul ales a fost o coincidență?

În funcție de ceea ce va spune China despre „ordinul” ostil pe care tocmai l-a emis, voi fi obligat, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, să răspund financiar acestei acțiuni. Pentru fiecare element pe care au reușit să-l monopolizeze, noi avem două. Nu am crezut niciodată că se va ajunge aici, dar, probabil, ca în toate lucrurile, a sosit momentul.

În cele din urmă, deși posibil dureros, acest lucru va fi foarte benefic, pe termen lung, pentru Statele Unite ale Americii. Una dintre politicile pe care le analizăm chiar acum este o creștere masivă a tarifelor pentru produsele chineze care intră în SUA. Există multe alte contramăsuri care sunt, de asemenea, luate în considerare în mod serios.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!