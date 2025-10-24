Un incendiu la o firmă de valorificare a deşeurilor din Prahova nu e stins nici după 16 ore / Control al Gărzii de Mediu

Incendiul care a izbucnit joi după-amiază la o firmă de valorificare a deşeurilor nepericuloase din comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani este încă nestins după 16 ore, Garda de Mediu anunţând un control pe amplasamentul respectiv, transmite Agerpres.

„Incendiul este încă în desfăşurare. Suprafaţa a rămas aceeaşi (n.r. – 1.000 mp). Se intervine cu cinci autospeciale şi două autocisterne”, a transmis, vineri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Din cauza degajărilor masive de fum, joi după-amiază a fost emis mesaj RO-ALERT.

Garda de Mediu Prahova a anunţat un control la firma la care a izbucnit incendiul.

„Din primele informaţii de la faţa locului, incendiul s-a manifestat pe platforma de depozitare a deşeurilor nepericuloase, pe o suprafaţă extinsă, cu flacără deschisă şi degajare masivă de fum caracteristic. (…) Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au solicitat sprijinul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova, care monitorizează calitatea aerului în zonă prin intermediul laboratorului mobil, analizând indicatorii specifici. (…) Garda de Mediu a demarat un control la operatorul în cauză, în vederea stabilirii circumstanţelor producerii evenimentului şi a posibilelor încălcări ale legislaţiei de mediu”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a instituţiei.