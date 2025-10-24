Compania greacă PPC extinde parcul eolian de la Deleni cu o putere suplimentară de 85 MW

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Grupul PPC începe lucrările la a doua fază a parcului eolian Deleni din județul Vaslui, cel mai mare proiect eolian din regiunea Moldovei, în nord-estul României, transmite publicația elenă I Efimerida citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Capacitatea parcului va crește cu încă 85 MW, odată cu construirea a 14 noi turbine eoliene de 6,1 MW fiecare, adăugându-se la cei 140 MW din prima etapă, deja în construcție.

Noile turbine eoliene vor fi amplasate în apropierea zonei Bogdănița și vor crește capacitatea totală instalată a parcului eolian la peste 225 MW.

Portofoliul Grupului PPC în România va depăși 1,5GW de energie produsă din surse regenerabilă.

Proiectul face parte din planul Grupului PPC de a-și extinde portofoliul de energie regenerabilă în România. În ultimul an, Grupul și-a extins portofoliul de energie verde în această țară, depășind o capacitate de 1,3 GW, prin noi proiecte eoliene, fotovoltaice și de stocare.

După finalizarea celor două faze ale parcului eolian Deleni, portofoliul PPC Group în România va depăși o capacitate de producţie de energie de 1,5 GW din surse regenerabile, unul dintre cei mai mari producător de energie din surse regenerabile din România.

Aceste două proiecte ale parcului eolian Deleni vor contribui la reducerea deficitului de capacitate de generare în nordul țării, deoarece energia regenerabilă este un element din ce în ce mai important al securității energetice a României.

PPC Group își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile de energie în Grecia, România, Italia și Bulgaria, crescând capacitatea instalată din surse regenerabile de la 4,7 GW în prima jumătate a anului 2024 la 6,3 GW în prima jumătate a anului 2025, în timp ce noi proiecte de surse regenerabil cu o capacitate de 3,7 GW se află în diferite stadii de realizare.

Obiectivul grupului grec, un jucător relevant în regiune, este ca până în 2027 capacitatea instalată din surse regenerabile de energie să ajungă la 11,8 GW.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu