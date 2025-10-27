Regatul Unit a „irosit” miliarde de lire pentru a găzdui migranţi în hoteluri, arată un raport parlamentar

Regatul Unit a „irosit” miliarde de lire din bani publici pentru găzduirea de solicitanţi de azil în hoteluri după 2019, potrivit unui nou raport parlamentar, care pune şi mai multă presiune pe guvernul laburist în ceea ce priveşte gestionarea imigraţiei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Publicarea luni a acestui raport intervine la o zi după arestarea unui solicitant de azil etiopian ce fusese eliberat din eroare vineri din închisoare, unde ispăşea o pedeapsă pentru agresiuni sexuale.

Cazul acestui bărbat, care locuise într-un hotel pentru migranţi în Epping, lângă Londra, a declanşat vara aceasta violente manifestaţii anti-imigranţi în faţa hotelurilor unde erau aceştia găzduiţi în Regatul Unit.

În virtutea unei legi din 1999 privind imigraţia şi azilul, guvernul britanic are obligaţia de să asigure găzduire solicitanţilor de azil pe perioada examinării dosarului lor.

Însă găzduirea într-un hotel, menită iniţial să fie o soluţie temporară, „a devenit soluţia privilegiază, conducând la un sistem deficient costisitor şi impopular în rândul comunităţilor locale”, subliniază parlamentarii în raportul lor ce examinează situaţia începând din 2019, când Conservatorii erau la putere.

Potrivit estimărilor lor, costul global al acestui tip de găzduire ar putea atinge 15,3 miliarde de lire (17,5 miliarde de euro) în 2029, comparativ cu 4,5 miliarde (5 miliarde de euro) în 2019.

Potrivit cifrelor Ministerului de Interne al Regatului Unit, peste 32.000 de migranţi erau în iunie 2025 găzduiţi în hoteluri – dintr-un total de 103.000 – comparativ cu 56.042 în septembrie 2023, un record.

În afară de hoteluri, migranţii mai sunt găzduiţi în centre de reţinere, apartamente împărţite cu mai multe persoane, în baze militare convertite, etc., Nu există în Regatul Unit tabere de migranţi în spaţiul public ca cele care există de exemplu în Franţa.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a promis să pună capăt găzduirii de migranţi la hoteluri până cel târziu în 2029.

Raportul subliniază de asemenea că pandemia de COVID-19 şi majorarea „spectaculoasă” a sosirilor de migranţi în ambarcaţiuni improvizate au dus la această creştere a găzduirii la hoteluri.

„Pur şi simplu ne-am pomenit cu mai multe persoane decât anticipaseră contractele şi acest acest lucru a dus la explodarea costurilor”, a subliniat luni Karen Bradley, preşedinta comisiei care s-a ocupat de raport, la radio BBC4.

Traversările Canalului Mânecii nu s-au redus anul acesta. De la 1 ianuarie, 36.954 de persoane au debarcat din Franţa pe coasta engleză după o traversare periculoasă, comparativ cu 36.816 migranţi pe tot parcursul anului 2024.