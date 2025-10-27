G4Media.ro
Liderul extremei drepte olandeze a prezentat scuze pentru imaginile generate de inteligența…

Foto: Facebook Geert Wilders

Liderul extremei drepte olandeze a prezentat scuze pentru imaginile generate de inteligența artificială care îl discreditează pe Frans Timmermans, unul dintre principalii săi rivali politici

27 Oct

Liderul extremei drepte olandeze Geert Wilders a prezentat luni scuzele sale pentru imaginile generate de inteligenţa artificială ce îl discreditează pe Frans Timmermans, unul dintre principalii săi rivali în alegerile prevăzute să aibă loc miercuri în Ţările de Jos, informează agențiile de știri AFP şi dpa, citate de Agerpres.

Potrivit cotidianului olandez De Volkskrant, imaginile au fost postate pe un cont de Facebook administrat în mod anonim de doi deputaţi ai Partidului pentru Libertate PVV al lui Wilders, Maikel Boon şi Patrick Crijns.

Imaginile îl arată, între altele, pe Timmermans încătuşat de doi poliţişti, iar o alta îl arată cum ia bani de la un bărbat alb pentru a-i da unui cuplu îmbrăcat în haine purtate de musulmani.

O altă imagine arată un portret al lui Timmermans având scris de dedesubt cuvântul „CORUPT”.

Împreună cu alianţa sa Verzii/Laburiştii, Timmermans, fost comisar european, este imediat în urma PVV, aflat pe primul loc în sondaje cu două zile înainte de alegeri.

„Nepotrivit şi inacceptabil. Mă distanţez. Site-ul este off-line. Toate scuzele mele colegului meu Timmermans”, a declarat Wilders într-un mesaj pe reţeaua socială X, însoţit de articolul din Volkskrant.

Partidul lui Timmermans a anunţat că va depune plângere pentru defăimare şi pentru ameninţări cu moartea în comentariile de sub imagini.

„Un nivel de mediocritate ruşinos. Atunci când parlamentari decad până la a organiza incitări la ură, aceasta afectează democraţia în ansamblul ei”, a criticat Timmermans pe contul său de pe reţeaua X. „Însă noi nu ne vom lăsa intimidaţi”, a adăugat el.

În pofida scuzelor prezentate de liderul extremei drepte, fostul comisar european a cerut într-o emisiune radio ca cei doi deputaţi, din nou eligibili miercuri, să fie retraşi de pe lista electorală a PVV.

Olandezii sunt aşteptaţi la urne miercuri pentru alegeri legislative urmărite îndeaproape în Europa, în special din cauza performanţelor extremei drepte conduse de Geert Wilders, politician anti-islam şi anti-imigraţie.

Sondajele plasează partidul său pe primul loc, însă distanţa faţă de alte trei partide s-a redus în ultimele zile.

