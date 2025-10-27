Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta / Aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Delfinariul din Constanţa va primi cinci delfini din Malta, iar aceştia vor ajunge în România la începutul anului viitor, a anunţat directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Ionela Costache. Autorităţile vor plăti doar taxele de transport şi cele vamale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Directorul de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Ionela Costache, a declarat, luni, la finalul şedinţei Consiliului Judeţean, că mai mulţi delfini vor ajunge la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) Constanţa peste câteva luni.

”Iniţial am încercat cumpărarea a patru exemplare de delfini. Această tranzacţie nu a putut fi perfectată, existând nişte hibe juridice, mai exact nu s-a dovedi provenienţa celor patru delfini şi s-a renunţat la acest proiect. Ulterior, luând legătura cu toate instituţiile de profil care au astfel de activităţi, am identificat în Malta, un delfinariu, care doreşte disponibilizarea a cinci delfini. Spun disponibilizarea, pentru că nu îi vinde, nu doreşte comercializarea, ci în baza unui parteneriat încheiat între cele două instituţii de cercetare se va face practic un schimb. Cinci delfini vor veni din Malta, sunt în regulă din punctul de vedere al actelor de provenienţă, sunt sănătoşi, sunt antrenaţi pentru a susţine spectacole. Vor veni pe termen nelimitat către Constanţa, iar CMSN va achita taxele de transport şi de vămuire”, a afirmat Ionela Costache.

Ea a precizat că, deocamdată, nu este cunoscută suma care va fi plătită pentru aducerea delfinilor.

”Am făcut solicitările de ofertă şi aşteptăm să ni se comunice sumele pentru că depinde de cât de mari trebuie să fie tancurile de apă, se calculează în funcţie de cât de mare este delfinul. Durează puţin să obţinem un cost estimativ, mai ales că aceste tancuri vin din Italia către Malta şi din Malta în România”, a mai transmis Ionela Costache.

Potrivit sursei citate, aceşti delfini pot ajunge cel mai devreme la Constanţa în luna ianuarie a anului viitor.

”În cel mai bun caz cred că vor ajunge la CMSN în ianuarie şi se sincronizează cufinalizareabazinului nou. Avem nevoie de bazinul nou pentru a putea găzdui nouă delfini”, a mai precizat directorul de cabinet al preşedintelui CJ Constanţa.

Din cei cinci delfini, doi sunt masculi şi trei femele, iar ca vârstă, doi sunt pui şi trei, adulţi.

Din cei doi delfini pe care îi avea Delfinariul din Constanţa a rămas cu unul deoarece celălalt a murit la începutul lunii martie. Începând din luna iunie, spectacolele sunt oferite şi de cei patru delfini din Ucraina, care sunt găzduiţi la Constanţa.