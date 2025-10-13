Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale

„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala ar trebui să îi învețe pe elevi moduri de a gândi, ca un biolog, ca un chimist, ca un istoric, nu doar informații izolate”, a declarat profesorul Mircea Miclea la Bistrița, pe 7 octombrie, scrie Edupedu.ro.

„Astfel, elevii când devin adulți și sunt bombardați cu ideologii sau informații contradictorii, vor fi capabili să spună: «Stai puțin. Ce dovezi există pentru asta? Cum aș analiza eu situația, ca un istoric, ca un om rațional?»”, a susținut Mircea Miclea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Școala și inteligența artificială”, susținută de Mircea Miclea, pe 7 octombrie, la Palatul Culturii din Bistrița. Evenimentul a fost organizat de Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Mircea Miclea a vorbit despre rolul școlii în era inteligenței artificiale, subliniind patru direcții esențiale care ar trebui să ghideze educația.

Prima este dobândirea de cunoștințe, „cunoștințe la purtător”, pentru că, spune Miclea, „fără cunoștințe proprii, oamenii devin dependenți de instrumente, riscând o nouă ev mediu epistemic”. Gândirea critică, memoria și capacitatea de discernământ se formează doar pe baza conținuturilor reale, nu în abstract.