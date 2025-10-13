G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu…

Foto: Școala Aletheea

Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale

Articole13 Oct • 72 vizualizări 0 comentarii

„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala ar trebui să îi învețe pe elevi moduri de a gândi, ca un biolog, ca un chimist, ca un istoric, nu doar informații izolate”, a declarat profesorul Mircea Miclea la Bistrița, pe 7 octombrie, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Astfel, elevii când devin adulți și sunt bombardați cu ideologii sau informații contradictorii, vor fi capabili să spună: «Stai puțin. Ce dovezi există pentru asta? Cum aș analiza eu situația, ca un istoric, ca un om rațional?»”, a susținut Mircea Miclea.

  • Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Școala și inteligența artificială”, susținută de Mircea Miclea, pe 7 octombrie, la Palatul Culturii din Bistrița. Evenimentul a fost organizat de Casa Corpului Didactic Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Mircea Miclea a vorbit despre rolul școlii în era inteligenței artificiale, subliniind patru direcții esențiale care ar trebui să ghideze educația.

Prima este dobândirea de cunoștințe, „cunoștințe la purtător”, pentru că, spune Miclea, „fără cunoștințe proprii, oamenii devin dependenți de instrumente, riscând o nouă ev mediu epistemic”. Gândirea critică, memoria și capacitatea de discernământ se formează doar pe baza conținuturilor reale, nu în abstract.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de CNCD, după ce a discriminat o masterandă cu dislexie și care avea nevoie de predare și examinare adaptate

Articole13 Oct • 374 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Justiției, Radu Marinescu: Este important să continăm lupta împotriva corupției / Și pe noi ne preocupă utilizarea inteligenței artificiale în justiție

Articole8 Oct • 2.963 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare / Câți văd în AI un fenomen negativ pentru omenire / Câte concedieri au avut loc din cauza inteligenței artificiale la locul lor de muncă

Articole4 Oct • 3.952 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.