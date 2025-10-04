EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare / Câți văd în AI un fenomen negativ pentru omenire / Câte concedieri au avut loc din cauza inteligenței artificiale la locul lor de muncă

Un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media.ro arată că inteligența artificială (AI) începe să câștige teren în rândul bucureștenilor, dar generează în același timp speranțe și temeri.

Datele arată că 22% dintre respondenți folosesc deja instrumente de AI precum ChatGPT, Gemini sau Grok pentru a se informa, în timp ce principalele surse rămân accesarea directă a site-urilor de știri (32%) și căutările pe Google (27%). În rândul tinerilor între 18 și 30 de ani, utilizarea AI pentru informare urcă la 37%, ceea ce indică o adoptare rapidă a noilor tehnologii.

În activitatea profesională, 27% dintre bucureșteni spun că folosesc frecvent sau ocazional instrumente de AI la locul de muncă, însă două treimi (67%) declară că nu le utilizează deloc. Doar 18% dintre participanți au afirmat că apariția AI a dus la concedieri în organizațiile lor.

Percepțiile despre impact sunt împărțite: 44% consideră dezvoltarea AI un lucru pozitiv pentru omenire, dar aproape o treime (32%) o văd ca pe un fenomen negativ. În plus, 43% dintre respondenți cred că inteligența artificială ar putea descuraja tinerii să mai învețe anumite domenii, pe motiv că tehnologia ar putea înlocui joburile respective.

Totodată, 36% dintre bucureșteni cred că apariția chatboturilor reprezintă „un salt tehnologic comparabil cu revoluția industrială sau apariția internetului”, însă unul din cinci le percepe ca pe o amenințare pe termen lung pentru omenire.

Sondajul a fost realizat telefonic (CATI), pe un eșantion de 934 de respondenți din București, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2025, cu o marjă de eroare de ±3,4%.