EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru…

Inteligenta artificiala
Sursa foto: - / Wavebreak / Profimedia

EXCLUSIV SONDAJ Avangarde: Peste o treime dintre bucureșteni folosesc inteligența artificială pentru informare / Câți văd în AI un fenomen negativ pentru omenire / Câte concedieri au avut loc din cauza inteligenței artificiale la locul lor de muncă

4 Oct

Un sondaj realizat de Avangarde la comanda G4Media.ro arată că inteligența artificială (AI) începe să câștige teren în rândul bucureștenilor, dar generează în același timp speranțe și temeri.

Datele arată că 22% dintre respondenți folosesc deja instrumente de AI precum ChatGPT, Gemini sau Grok pentru a se informa, în timp ce principalele surse rămân accesarea directă a site-urilor de știri (32%) și căutările pe Google (27%). În rândul tinerilor între 18 și 30 de ani, utilizarea AI pentru informare urcă la 37%, ceea ce indică o adoptare rapidă a noilor tehnologii.

sondajul avangarde condensat
Sursa: Avangarde
sondaj AI sursa de informare
Sursa Foto: Avangarde
sondaj AI gen
Sursa Foto: Avangarde
sondaj AI varsta
Sursa Foto: Avangarde
sondaj AI nivel de educatie
Sursa: Avangarde

În activitatea profesională, 27% dintre bucureșteni spun că folosesc frecvent sau ocazional instrumente de AI la locul de muncă, însă două treimi (67%) declară că nu le utilizează deloc. Doar 18% dintre participanți au afirmat că apariția AI a dus la concedieri în organizațiile lor.

sondaj AI activitatea profesionala
Sursa Foto: Avangarde
sondaj AI concedieri
Sursa Foto: Avangarde

Percepțiile despre impact sunt împărțite: 44% consideră dezvoltarea AI un lucru pozitiv pentru omenire, dar aproape o treime (32%) o văd ca pe un fenomen negativ. În plus, 43% dintre respondenți cred că inteligența artificială ar putea descuraja tinerii să mai învețe anumite domenii, pe motiv că tehnologia ar putea înlocui joburile respective.

sondaj AI tineri locuri de munca
Sursa Foto: Avangarde
sondaj AI tineri gen
Sondaj: Avangarde
sondaj AI tineri varsta
Sursa Foto: Avangarde
sondaj AI tineri educatie
Sursa Foto: Avangarde

Totodată, 36% dintre bucureșteni cred că apariția chatboturilor reprezintă „un salt tehnologic comparabil cu revoluția industrială sau apariția internetului”, însă unul din cinci le percepe ca pe o amenințare pe termen lung pentru omenire.

sondaj AI chatbot
Sursa Foto: Avangarde
sondaj ai chatbot gen
Sursa Foto: Avangarde
sondaj ai chatbot varsta
Sursa Foto: Avangarde
sondaj ai chat educatie
Sursa Foto: Avangarde

Sondajul a fost realizat telefonic (CATI), pe un eșantion de 934 de respondenți din București, în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2025, cu o marjă de eroare de ±3,4%.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

