G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Coreea de Nord transmite că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA…

coreea de nord, coreea de sud, steag, seul, phenian. peninsula coreeana
Sursa foto: Photo 107808662 © Igors Homenko | Dreamstime.com

Coreea de Nord transmite că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA privind submarinele va declanşa un efect „domino nuclear”

Articole18 Noi 0 comentarii

Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect „domino nuclear”, potrivit AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a anunţat săptămâna trecută finalizarea unui acord de securitate şi comerţ mult aşteptat cu Statele Unite, care include planuri de dezvoltare a navelor cu propulsie nucleară. Seulul a declarat că a obţinut „sprijin pentru extinderea autorităţii noastre asupra îmbogăţirii uraniului şi reprocesării combustibilului uzat”.

În primele sale comentarii referitoare la acord, Coreea de Nord, care deţine arme nucleare, a replicat că programul submarin este o „încercare periculoasă de confruntare”.

Acordul este o „evoluţie gravă care destabilizează situaţia securităţii militare în regiunea Asia-Pacific dincolo de peninsula coreeană şi provoacă o situaţie de imposibilitate a controlului nuclear la nivel global”, se arată în comentariul publicat marţi de agenţia oficială de ştiri coreeană KCNA.

Deţinerea de submarine nucleare de către Coreea de Sud „va provoca cu siguranţă un «fenomen domino nuclear» în regiune şi va declanşa o cursă a înarmării”, a adăugat Phenianul. De asemenea, acesta a afirmat că „RPDC (Coreea de Nord) va lua măsuri de contracarare mai justificate şi mai realiste”, din cauza „intenţiei conflictuale” a celor două ţări.

Mass-media de stat nord-coreeană a declarat în octombrie că a efectuat al nouălea şi ultimul test al unui motor balistic, indicând că o lansare completă a unui nou ICBM ar putea avea loc în lunile următoare.

Comentariul vine la doar o zi după ce Seulul a propus discuţii militare cu Phenianul pentru a preveni conflictele la frontieră, prima ofertă de acest gen în şapte ani.

Preşedintele Lee s-a oferit, de asemenea, să poarte discuţii mai ample cu Coreea de Nord fără condiţii prealabile, o schimbare radicală faţă de poziţia agresivă adoptată de predecesorul său conservator.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Iranul şi-ar putea transfera stocurile de uraniu îmbogăţit către o altă ţară dacă se va ajunge la un acord cu SUA cu privire la programul său nuclear

Articole28 Iun 2025
0 comentarii

Scădere puternică a preţurilor petrolului, joi, pe fondul posibilului acord nuclear dintre SUA şi Iran

Articole16 Mai 2025
0 comentarii

Bazele SUA vor fi lovite dacă Trump atacă Iranul, avertizează preşedintele legislativului iranian, ca răspuns la amenințarea Washingtonului privind consecinţe militare în lipsa unui nou acord nuclear

Articole28 Mar 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.