Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de CNCD, după ce…

Universitatea din București - Sursa UB
Foto: Universitatea din București

Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de CNCD, după ce a discriminat o masterandă cu dislexie și care avea nevoie de predare și examinare adaptate

Universitatea din București (UB) a fost sancționată contravențional cu avertisment pentru discriminare în cazul unei studente la masterat, înscrisă la Facultatea de Matematică și Informatică, potrivit unei decizii a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Studenta, persoană cu afecțiuni de natură cognitivă, a reclamat posibile fapte de discriminare legate de faptul că UB nu a luat măsuri necesare de adaptare a predării și examinării în ceea ce o privește. CNCD a luat o hotărâre în acest sens în mai 2025, iar decizia a fost publicată acum pe site-ul instituției, scrie Edupedu.ro.

Pasivitatea instituției de învățământ superior în ceea ce privește adoptarea măsurilor necesare pentru studentă „echivalează cu o neasigurare a egalității de șanse și constituie o faptă de discriminare”, arată CNCD.

Potrivit Hotărârii 188/2025, luată în data de 28 mai, Consiliul constată că faptele sesizate constituie fapte de discriminare, potrivit Ordonanței 137/2000 privind prevenirea și sancționarea discriminării. Universitatea din București este sancționată contravențional cu avertisment, iar CNCD emite o recomandare către instituția de învățământ superior:

  • „în sensul elaborării și aplicării a unei metodologii privind măsuri de adaptare rezonabilă în cazul persoanelor cu tulburări specifice de învăţare, respectiv dislexie, disgrafie, discalculie, care se va asigura prin metode psihopedagogice consacrate şi prin abordare adecvată.”

Citește mai mult pe Edupedu.ro.

