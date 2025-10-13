G4Media.ro
Spaniol găsit mort în apartamentul său după 15 ani / "Toată lumea a crezut că era într-un azil"

politie Spania, policia nacional
sursa foto: Captura video

Spaniol găsit mort în apartamentul său după 15 ani / ”Toată lumea a crezut că era într-un azil”

Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit în oraşul spaniol Valencia, transmite Agerpres, care citează DPA.

Descoperirea macabră din cartierul La Fuensanta a fost făcută după ce pompierii şi poliţia au intrat pe fereastră în apartamentul de la etajul şase al unui bloc. Ei au acţionat în urma inundaţiilor cauzate de ploile torenţiale, au relatat luni posturile spaniole RTVE şi Antena 3, citând poliţia din oraşul situat în estul Spaniei.

Din constatările preliminare ale autorităţilor, bărbatul, numit Antonio, a murit în jurul anului 2010, probabil la vârsta de 70 sau 71 de ani.

Cadavrul mumificat a fost găsit îmbrăcat în dormitor, înconjurat de porumbei, carcase de porumbei, insecte şi mult gunoi. Uşa apartamentului era încuiată din interior şi nu existau indicii ale unei infracţiuni.

Poliţia Naţională Spaniolă bănuieşte că moartea a survenit în mod natural, însă a precizat că o autopsie va oferi mai multe informaţii în acest sens.

Vecinilor nu le-a venit să creadă că au trăit în bloc, timp de 15 ani, cu o persoană decedată, notează DPA.

Cei care l-au cunoscut au declarat că era o persoană retrasă şi singuratică. El a trăit zeci de ani departe de familie şi intra rar în contact cu lumea exterioară.

„Pentru că nu l-am mai văzut, toată lumea a crezut că era într-un azil”, a declarat un vecin pentru postul spaniol Antena 3.

„Nu îl cunoşteam aici. Suntem cu toţii şocaţi”, a declarat pentru cotidianul El País o altă persoană din bloc.

Cotidianul a relatat că moartea bărbatului a trecut neobservată deoarece facturile au continuat să fie plătite de-a lungul anilor, iar vecinii îi goleau regulat cutia poştală când se umplea.

