Daniel David / Foto: Edupedu.ro

Ministrul Daniel David: În 2026, clasa a IX-a va avea programe și manuale noi și profesori formați în metode moderne de predare

Clasa a IX-a va începe, din anul școlar 2026-2027, într-o nouă logică curriculară, cu programe și manuale noi, dar și cu profesori formați în metode moderne de predare, adaptate secolului XXI, a declarat Daniel David, ministrul Educației, într-o intervenție televizată la Psnews.ro, pe 9 octombrie, potrivit Edupedu.ro.

  • Amintim că ministerul Educației și Cercetării a lansat selecția pentru experți care vor contribui la elaborarea noilor programe pentru liceu și la formarea cadrelor didactice, în proiectul PEO „Reglementări noi pentru un curriculum relevant și educație deschisă – RECRED”, pe 29 septembrie.

„Clasa a IX-a trebuie să înceapă într-o nouă logică curriculară, cu programe noi, cu manuale noi și cu profesori pregătiți în metode pentru secolul XXI”, a spus Daniel David.

Profesorii vor fi formați printr-un proiect european

Întrebat cum va fi organizată formarea profesorilor care vor preda după noile programe, Daniel David a explicat că Ministerul Educației derulează un proiect european prin care vor fi formați profesorii, aflat deja în etapa de selecție a formatorilor și experților.

„Avem proiectul european. Suntem în faza în care, în acest moment, am făcut anunțul public pentru a selecta formatori și experți și vor fi profesori antrenați. Sigur, nu îi vom putea include pe toți în programele noastre, dar vom forma oameni care, ulterior, să continue programele de formare la ei în localitate”, a explicat ministrul.

