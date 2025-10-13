Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei acuză Bucureștiul de „neglijare strategică” a Moldovei / Solicită urgent consolidare militară și investiții în Infrastructură / ”Se consolidează ideea că Moldova este o componentă mai puţin valoroasă a statului român”

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), o organizație regională activă în mai multe județe din estul României, a lansat un apel public către președintele, prim-ministrul și ministrul Apărării Naționale, precum și către membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), solicitând măsuri urgente pentru consolidarea apărării regiunii Moldova și o abordare strategică echilibrată la nivel național.

Într-un document oficial, MDM denunță ceea ce consideră a fi o „neglijare strategică” a Moldovei din partea Bucureștiului, evidențiind discrepanțele între declarațiile oficiale privind asigurarea securității țării și realitatea militară și economică din teren.

„Poarta Focșanilor”: o strategie depășită și inacceptabilă

Organizația critică dur conceptul „Porții Focșanilor” ca strategie principală de apărare a României, argumentând că aceasta presupune, în esență, abandonarea temporară a unei părți importante a teritoriului național, respectiv a regiunii Moldova. MDM consideră că această abordare, gândită într-o perspectivă centralistă, la sfârșitul secolului al XIX-lea, este inacceptabilă în prezent, în condițiile în care statul român ar trebui să își trateze în mod egal toate regiunile și cetățenii.

„Un stat cu cetățeni egali nu își poate ierarhiza regiunile în funcție de interesele centrului”, se arată în documentul MDM.

Organizația susține că România ar trebui să își asume apărarea pe Nistru, susținând Republica Moldova, și să continue să sprijine Ucraina, considerând acestea investiții inteligente și onorabile în propria apărare.

Avertisment: Moldova, o regiune neglijată militar și economic

MDM atrage atenția asupra slabelor capacități de apărare ale Moldovei, a lipsei manevrelor militare majore ale Armatei României în regiune (cu excepția poligonului Smârdan-Galați, considerat tot o componentă a „Porții Focșanilor”), a absenței comandamentelor și bazelor NATO, a prezenței reduse a unităților industriale strategice și a incertitudinilor privind realizarea Autostrăzii A8, Ungheni-Iași-Târgu Mureș.

„Toate acestea contribuie la consolidarea ideii că Moldova este o componentă mai puţin valoroasă a statului român şi, în consecinţă, mai puţin protejată, sacrificabilă în caz de necesitate. Ideea că suntem trataţi ca o regiune avangardă, ca o „marcă de apărare”, este inacceptabilă”, se arată în document.

Măsuri concrete solicitate de MDM

Având în vedere toate acestea, Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei solicită autorităților române luarea unor măsuri concrete pentru a schimba această stare de fapt:

Sporirea prezenţei Armatei României în Moldova: prin înființarea și fixarea aici a unor mari unități, corespunzător încadrate și dotate.

Crearea unui comandament de divizie la Iaşi.

Stabilirea în regiune a unor sisteme de rachete Patriot: capabile să apere localităţile şi populaţia acestora.

Stabilirea unui comandament şi a unei baze cu trupe NATO în Moldova centrală sau de nord.

Încurajarea unor investiții în industria de apărare în Moldova.

Construirea cu prioritate a Autostrăzii A8 – Ungheni-Iași-Târgu Neamţ-Târgu Mureş: esenţială atât din punct de vedere civil, cât și militar.

MDM își exprimă speranța că aceste cerințe vor fi luate în considerare, reprezentând un semnal ferm că statul român își tratează în mod egal regiunile și cetățenii și că autoritățile civile și militare își onorează angajamentele constituționale.