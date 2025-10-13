Taylor Swift anunţă un documentar în 6 episoade despre turneul „Eras Tour”, care va avea premiera la iarnă

Vedeta pop americană Taylor Swift a anunţat o serie documentară în şase episoade, centrată pe turneul său „Eras Tour”, care va avea premiera pe Disney+ în această iarnă, relatează luni DPA/PA Media, citate de Agerpres.

Pe lângă documentarul „The End Of An Era”, ea a anunţat, de asemenea, o ediţie extinsă a filmului-concert intitulat „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show” despre turneul „Eras Tour”, la puţin peste o săptămână de la lansarea celui de-al 12-lea album de studio al său, „The Life Of A Showgirl”.

Într-un videoclip promoţional, distribuit pe Instagram, Swift, în vârstă de 35 de ani, poate fi văzută în culisele turneului său mondial de succes, care a început în 2023 şi s-a încheiat în decembrie 2024. În videoclip, ea spune: „Oamenilor le place să vorbească despre fenomene, aproape ca şi cum ar fi piese care se potrivesc, ca şi cum s-ar fi întâmplat pur şi simplu. ‘Eras Tour’ nu a fost momentul în care toate piesele s-au potrivit. Acest turneu a fost momentul în care fiecare dintre noi, care am muncit atât de mult (…) am ajuns să ne înţelegem perfect. Am doborât toate recordurile posibile cu acest turneu. Singurul lucru care a mai rămas (de făcut) este să închidem cartea”, a declarat Taylor Swift.

Vedete precum Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Florence Welch şi Gracie Abrams apar în videoclipul promoţional. În descrierea postării, Swift a scris: „Era sfârşitul unei ere şi noi am ştiut-o”, o aluzie la titlul documentarului, „The End Of An Era”. „Am vrut să ne amintim fiecare moment care a dus la punctul culminant al celui mai important şi intens capitol din viaţa noastră”, a adăugat ea.

Turneul lui Swift a doborât recorduri, iar cântăreaţa a intrat în istorie drept prima artistă solo care a concertat de opt ori pe stadionul Wembley din Londra în cadrul unui singur turneu.Recent, câştigătoarea a 14 premii Grammy a doborât o serie de recorduri în topurile din Marea Britanie după lansarea albumului „The Life Of A Showgirl”, care a debutat pe locul întâi, săptămâna trecută.

Primele două episoade din „The End Of An Era” şi „Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show” vor fi lansate pe Disney+ la 12 decembrie.