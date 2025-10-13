G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Taylor Swift anunţă un documentar în 6 episoade despre turneul „Eras Tour”,…

taylor swift, mancare, eras tour, europa

Taylor Swift anunţă un documentar în 6 episoade despre turneul „Eras Tour”, care va avea premiera la iarnă

Articole13 Oct 0 comentarii

Vedeta pop americană Taylor Swift a anunţat o serie documentară în şase episoade, centrată pe turneul său „Eras Tour”, care va avea premiera pe Disney+ în această iarnă, relatează luni DPA/PA Media, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe lângă documentarul „The End Of An Era”, ea a anunţat, de asemenea, o ediţie extinsă a filmului-concert intitulat „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show” despre turneul „Eras Tour”, la puţin peste o săptămână de la lansarea celui de-al 12-lea album de studio al său, „The Life Of A Showgirl”.

Într-un videoclip promoţional, distribuit pe Instagram, Swift, în vârstă de 35 de ani, poate fi văzută în culisele turneului său mondial de succes, care a început în 2023 şi s-a încheiat în decembrie 2024. În videoclip, ea spune: „Oamenilor le place să vorbească despre fenomene, aproape ca şi cum ar fi piese care se potrivesc, ca şi cum s-ar fi întâmplat pur şi simplu. ‘Eras Tour’ nu a fost momentul în care toate piesele s-au potrivit. Acest turneu a fost momentul în care fiecare dintre noi, care am muncit atât de mult (…) am ajuns să ne înţelegem perfect. Am doborât toate recordurile posibile cu acest turneu. Singurul lucru care a mai rămas (de făcut) este să închidem cartea”, a declarat Taylor Swift.

Vedete precum Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Florence Welch şi Gracie Abrams apar în videoclipul promoţional. În descrierea postării, Swift a scris: „Era sfârşitul unei ere şi noi am ştiut-o”, o aluzie la titlul documentarului, „The End Of An Era”. „Am vrut să ne amintim fiecare moment care a dus la punctul culminant al celui mai important şi intens capitol din viaţa noastră”, a adăugat ea.

Turneul lui Swift a doborât recorduri, iar cântăreaţa a intrat în istorie drept prima artistă solo care a concertat de opt ori pe stadionul Wembley din Londra în cadrul unui singur turneu.Recent, câştigătoarea a 14 premii Grammy a doborât o serie de recorduri în topurile din Marea Britanie după lansarea albumului „The Life Of A Showgirl”, care a debutat pe locul întâi, săptămâna trecută.

Primele două episoade din „The End Of An Era” şi „Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show” vor fi lansate pe Disney+ la 12 decembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Taylor Swift şi-a doborât propriul record Spotify pentru cele mai multe redări într-o singură zi cu „The Fate of Ophelia”

Articole5 Oct • 506 vizualizări
0 comentarii

The Life of a Showgirl: Taylor Swift lansează al 12-lea album

Articole3 Oct • 253 vizualizări
0 comentarii

De la Sabrina Carpenter la Taylor Swift: De ce acceptarea sexualității de către vedetele pop feminine este încă controversată în 2025 (BBC)

Articole31 Aug 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.