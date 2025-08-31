De la Sabrina Carpenter la Taylor Swift: De ce acceptarea sexualității de către vedetele pop feminine este încă controversată în 2025 (BBC)

Cu noul album Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter a stârnit o controversă care amintește de scandalul provocat de Madonna, transmite BBC. Treizeci de ani mai târziu, s-a schimbat ceva pentru vedetele pop feminine?

În 2022, la 30 de ani de la lansarea celebrei sale cărți Sex și a albumului Erotica, Madonna a postat pe Instagram o reflecție asupra unei perioade în care „am scris despre fanteziile mele sexuale și mi-am împărtășit punctul de vedere despre sexualitate într-un mod ironic”. Amintindu-și de „oamenii înguști la minte” care au încercat să o facă de rușine, ea a sărbătorit faptul că a deschis calea pentru o serie de vedete pop feminine care să fie deschise în privința sexului. „Acum Cardi B poate cânta despre WAP… Miley Cyrus poate intra ca o bilă de demolare. Cu plăcere…”

Deci, misiune îndeplinită? Faptul că vedetele pop feminine își exprimă sexualitatea nu este o noutate. Și totuși, în 2025, în ajunul lansării, Sabrina Carpenter a simțit nevoia să avertizeze oamenii că noul ei album, Man’s Best Friend, nu era „pentru cei care se scandalizează”. Acest lucru vine în contextul în care cântăreața s-a confruntat cu reacții negative pentru imaginile și versurile sale sexuale, de la controversa legată de coperta albumului până la plângerile legate de performanțele sale vulgare la televizor.

Mulți nu trăiesc într-o perioadă deosebit de favorabilă sexului, așa că, atunci când vedete precum Sabrina Carpenter sunt deschise în privința plăcerii sexuale, acest lucru pare poate mai subversiv decât este în realitate.



Carpenter a cunoscut succesul anul trecut cu piesa verii, Espresso , și albumul său nominalizat la Grammy – uimitor, al șaselea – Short n’ Sweet. Până atunci, ea renunțase de mult la rădăcinile sale Disney și adoptase un look cochet, de bombă sexy din anii ’50, și o personalitate deschis sexy. „Sunt atât de [jurământ] excitată”, cânta ea în piesa Juno de pe albumul Short n’ Sweet. Ea a făcut un joc de cuvinte care a ridicat sprâncenele cu cuvântul „camaraderie” în piesa Bed Chem. Lucrurile au devenit și mai obscene când a plecat în turneu pentru promovarea albumului, interpretând poziții sexuale și simulând sexul cu un dansator. Părinții indignați au condamnat-o ca fiind o influență negativă asupra fiicelor lor.

O vedetă pop blondă și sexy care provoacă indignare morală cu sexualitatea ei evidentă? Totul părea destul de familiar. Carpenter nu se sfiește să-și arate admirația pentru Madonna, aducând un omagiu perioadei Blonde Ambition a cântăreței pe coperta revistei Vogue (fotografiată de Steven Meisel, același fotograf care a realizat albumul Madonnei) și purtând rochia Bob Mackie din 1991 a vedetei la Oscaruri la premiile VMA de anul trecut.

În timp ce sexualitatea evidentă a Madonnei părea radicală, cea a lui Carpenter are un caracter mai ironic – până la punctul în care unii s-au întrebat dacă nu este vorba de o strategie de marketing. Criticile s-au intensificat în iunie, când ea a dezvăluit coperta albumului Man’s Best Friend, pe care apare cântăreața în genunchi, în timp ce un bărbat o apucă de păr.

Aceasta a stârnit furia mai multor grupuri – unele feministe, organizații caritabile pentru femei și fani au considerat că este degradant pentru femei. Conservatorii au considerat-o excesiv de sexuală. Alții au apărat-o pe cântăreață, calificând reacția drept puritană și sugerând că imaginea era satirică. Carpenter a dezvăluit ulterior o altă copertă „aprobată de Dumnezeu ” – iar săptămâna aceasta a declarat că imaginea originală se referea la decizia „când vrei să deții controlul”.

Toate acestea au amplificat anticiparea lansării albumului, alimentând speculațiile cu privire la posibilitatea ca acesta să fie Sabrina’s Erotica, un album îndrăzneț și subversiv, cu o atitudine pozitivă față de sex. De fapt, albumul s-a dovedit a fi, așa cum l-a descris un critic al The Times, „surprinzător de vanilla”.

În ciuda provocării provocate de copertă – și a faptului că nouă dintre cele 12 piese sunt etichetate ca explicite – nu există nimic deosebit de radical nici în muzică (perfect plăcută, uneori excelentă, inspirată din pop-ul anilor ’90 și Abba, fără refrene care să rivalizeze cu Espresso), nici în versuri. Sigur, există multe versuri care ar face-o pe bunica ta să roșească, dar albumul lui Carpenter nu dezvăluie nimic șocant – doar o tânără care își explorează sexualitatea și scrie versuri inteligente, amuzante și uneori obscene despre realitățile întâlnirilor moderne. Atunci de ce atâta agitație?

În octombrie, ea va apărea ca vedetă invitată pe noul album al prietenei sale Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Când Swift a dezvăluit diversele coperți ale albumului – inclusiv fotografii cu ea într-un costum din diamante aproape inexistent – unii păreau dezamăgiți. „Nu pentru asta vin fanii la Swift”, a spus un comentator, sugerând că „noua eră senzuală a vedetei nu este în sincronizare cu tot ce ne-a spus Swift despre cine este ea”.

Astfel de critici par să ignore faptul că pe coperta ultimului ei album The Tortured Poet’s Department, Swift apare zvârcolindu-se pe un pat în lenjerie intimă, iar piesa Guilty as Sin? face referire la masturbare. Sau că, pentru o femeie de 35 de ani care a avut mai multe relații de mare amploare – inclusiv o logodnă care a făcut furori pe internet săptămâna aceasta – și care se inspiră frecvent din viața sa privată, este de fapt mai ciudat că nu a scris mai multe despre sex.

Desigur, Swift însăși a spus odată: „ Pur și simplu nu sunt o persoană sexy .” Dar asta era pe vremea când încă simțea presiunea de a nu face nimic care să-i îndepărteze tinerii fani – inclusiv să se exprime pe teme politice. I s-a permis să-și schimbe părerea în privința asta, așa că de ce nu ar putea să-și accepte și sexualitatea?

Personajul hipersexual al Sabrinei și ședințele foto provocatoare ale lui Taylor nu sunt nimic nou sau deosebit de scandalos – Madonna a pozat odată complet nudă, în rolul unei autostopiste. Poate că ceea ce este cu adevărat diferit este climatul în care se află pop-ul în prezent – unul în care generațiile tinere au mai puțin sex, milioane de femei din SUA se confruntă cu restricții asupra drepturilor lor reproductive, iar mișcarea tradwife este în plină expansiune.

Mulți nu trăiesc într-un moment deosebit de pozitiv din punct de vedere sexual, așa că, atunci când vedete precum Sabrina Carpenter sunt deschise în privința plăcerii sexuale, acest lucru pare poate mai subversiv decât este în realitate. „Mi se pare întotdeauna amuzant când oamenii se plâng”, a declarat Carpenter pentru Rolling Stone. „Ei spun: «Nu face altceva decât să cânte despre asta». Dar acestea sunt melodiile pe care voi le-ați popularizat. Este clar că vă place sexul. Sunteți obsedați de el.” Pe măsură ce discursul și scandalul continuă, se pare că are dreptate.