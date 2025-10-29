Bărbații trebuie să facă mai multă mișcare decât femeile pentru a obține aceleași beneficii pentru sănătatea inimii

Femeile beneficiază mai mult de sport decât bărbații, în special în ceea ce privește sănătatea inimii, potrivit unui nou studiu.

Femeile care fac mișcare aproximativ patru ore pe săptămână pot reduce riscul de a dezvolta boli coronariene cu 30% în medie, scrie Euronews. Bărbații au nevoie de mai mult de două ori mai multă mișcare – aproape nouă ore pe săptămână – pentru a obține aceleași beneficii, potrivit studiului, care a fost publicat în revista

Bolile coronariene determină constricția sau calcifierea vaselor cardiace, ceea ce duce la o alimentație insuficientă a inimii cu sânge. Riscurile includ o dietă nesănătoasă, lipsa mișcării și fumatul.

Studiul a descoperit că mișcarea poate conferi beneficii pentru sănătate chiar și la niveluri scăzute. Aproximativ 2,5 ore de exerciții fizice moderate până la intense pe săptămână sunt suficiente pentru a reduce riscul de boli coronariene cu 22% în rândul femeilor și cu 17% în rândul bărbaților.

Concluziile studiului l-au surprins pe Karl Lauterbach, fostul ministru al sănătății din Germania, care le-a calificat drept „nedrepte” pe platforma de socializare X.

Studiul a constatat că și persoanele care suferă deja de boli de inimă pot beneficia de exerciții fizice. Femeile care fac exerciții fizice moderate până la intense timp de 51 de minute pe săptămână au un risc mai mic de deces, în timp ce bărbații au nevoie de 85 de minute.

Asta înseamnă că, pentru a obține același avantaj în ceea ce privește supraviețuirea, bărbații trebuie să facă exerciții fizice de aproximativ 1,7 ori mai mult decât femeile.

În general, cu cât o persoană este activă fizic mai multe zile pe săptămână, cu atât riscul de a dezvolta boli de inimă este mai mic, indiferent de sex.

Avantajul biologic al femeilor ar putea fi legat de hormoni și de structura musculară. Hormonul estrogen favorizează arderea grăsimilor și are un efect protector asupra vaselor de sânge.

Studiul arată că femeile au fibre musculare mai orientate spre rezistență, în timp ce bărbații au fibre musculare mai dezvoltate pentru forță și viteză.

Acest lucru ar putea explica de ce inima femeilor devine mai sănătoasă cu mai puțin antrenament.