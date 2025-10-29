Dominic Fritz: Singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată

Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată, transmite News.ro.

”Mi-aş dori şi eu să există o baghetă magică prin care putem să rezolvăm toate problemele structurale care există, prin care putem să facem ca toată corupţia, toate reţelele de influenţă să nu mai existe peste noapte, dar iarăşi că este o luptă, cumva, centimetru cu centimetru. Eu cred că o tensiune de bază trebuie să o recunoaştem în această coaliţie. Este o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea statusului quo şi aş merge aşa departe şi aş pune statusului quo pentru privilegiaţi. Şi sunt forţe şi părţi în această coaliţie care îşi doresc mai degrabă schimbarea, răsturnarea situaţiei. Şi este o continuă tensiune”, a declarat Dominic Fritz la Antena 1.

Potrivit preşedintelui USR, este o luptă în fiecare zi să dea mai multe legi care reduc din privilegiile în stat, care reduc acolo unde statul s-a umflat prea mult şi unde nu mai livrează rezultate pentru cetăţeni şi unde nu mai aduce schimbare.

”Asta este exact lupta pe care trebuie să o ducem şi din păcate nu există întotdeauna consens pentru aceste lucruri”, a menţionat el.