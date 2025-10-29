G4Media.ro
Dominic Fritz: Singura viziune pe care o are în comun această coaliţie…

semnare acord politic kelemen hunor dominic fritz ilie bolojan sorin grindeanu varujan pambuccian
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dominic Fritz: Singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată

29 Oct

Preşedintele USR, Dominic Fritz: Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care există o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi să evităm să ajungem în incapacitate de plată, transmite News.ro.

”Mi-aş dori şi eu să există o baghetă magică prin care putem să rezolvăm toate problemele structurale care există, prin care putem să facem ca toată corupţia, toate reţelele de influenţă să nu mai existe peste noapte, dar iarăşi că este o luptă, cumva, centimetru cu centimetru. Eu cred că o tensiune de bază trebuie să o recunoaştem în această coaliţie. Este o coaliţie în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea statusului quo şi aş merge aşa departe şi aş pune statusului quo pentru privilegiaţi. Şi sunt forţe şi părţi în această coaliţie care îşi doresc mai degrabă schimbarea, răsturnarea situaţiei. Şi este o continuă tensiune”, a declarat Dominic Fritz la Antena 1.

”Şi eu mi-aş dori să fie o coaliţie în care existe o viziune comună. Deocamdată, singura viziune pe care o are în comun această coaliţie este faptul că vrem să ţinem România în Europa şi că trebuie să evităm să ajungem într-o incapacitate de plată, adică, de fapt, să scoatem castanele din focul deficitului în care, trebuie să o spunem, ne-a băgat guvernul trecut”, a mai arătat Fritz.

Potrivit preşedintelui USR, este o luptă în fiecare zi să dea mai multe legi care reduc din privilegiile în stat, care reduc acolo unde statul s-a umflat prea mult şi unde nu mai livrează rezultate pentru cetăţeni şi unde nu mai aduce schimbare.

”Asta este exact lupta pe care trebuie să o ducem şi din păcate nu există întotdeauna consens pentru aceste lucruri”, a menţionat el.

  1. Momentan, singura viziune a coalitiei a fost sa mareasca taxele, impozitele, accizele, preturile, inflatia etc si sa-si imparta functii prin ministere, agentii, institutii.
    S-a pierdut brusc „viziunea” cand a fost vorba despre reforme, despre concedierea pilelor de partid, de pensiile speciale nesimtite samd.

