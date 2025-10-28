G4Media.ro
Grindeanu: PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului…

Sorin Grindeanu
Grindeanu: PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027. Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol / Coaliţia de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor

Preşedintele interimar al PSD, Grindeanu, a declarat marţi, despre afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan că l-ar nominaliza premier, la rotativa guvernamentală, că social-democraţii au un protocol cu PNL şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile se spun foarte clar, şi anume că PNL este cel care dă prim-ministrul, până undeva în primăvara anului 2027. El a mai arătat că actuala coaliţie de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor, transmite News.ro.

”Noi avem un protocol cu PNL-ul şi cu ceilalţi parteneri de coaliţie, în care lucrurile spun foarte clar: PNL este cel care dă prim- ministrul, până undeva în primăvara anului 2027”, a declarat Sorin Grindeanu, despre afirmaţia preşedintelui Nicuşor Dan, că l-ar nominaliza pentru funcţia de premier, la rotativa guvernamentală.

”Noi suntem parteneri serioşi, ne ţinem de acel protocol”, a mai spus el.

Întrebat dacă e condiţionată existenţa coaliţiei de funcţia de prim-ministru deţinută de Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns: ”Coaliţia de guvernare nu e condiţionată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor. Nu e condiţionată de persoane. Această coaliţie de guvernare, sau decizia de a intra, cel puţin în ceea ce priveşte PSD-ul, în această coaliţie, am luat-o consultând aproape 5.000 de oameni. Aşa că nu e legat de persoana mea”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că e pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027.

”Chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”, a spus şeful statului.


