Nicușor Dan: Dacă PSD decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea…

Sorin Grindeanu
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Nicușor Dan: Dacă PSD decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare

28 Oct

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că, dacă PSD va decide în anul 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, atunci îl va nominaliza, pentru că este nevoie de stabilitate.





Răspunzând unei întrebări, președintele Nicușor Dan a spus că l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan, dacă acesta va conduce în continuare PNL și, după viitoarele alegeri parlamentare, va fi în această situație.

Întrebat dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu premier, la rotativa guvernamentală, președintele Nicușor Dan a răspuns: „În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate”.

În legătură cu faptul că a fost unul dintre cei care au protestat în Piața Victoriei după ce Guvernul condus de Sorin Grindeanu a adoptat Ordonanța 13, Nicușor Dan a spus:

„Îmi amintesc foarte bine, dar așa cum îmi amintesc totodată și configurația parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR.

Suntem într-o situație politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”.

Nicușor Dan a întărit că, pentru stabilitate, l-ar desemna premier pe Sorin Grindeanu în 2027.

„Întrebarea mea – pentru oamenii care au dreptul să gândească altfel. Întrebarea mea este care este alternativa la această stabilitate de care eu vorbesc? Pentru că, dacă ne uităm, o să vedem că nu avem. De asta e foarte frumos când, democratic și cu valoare intelectuală, totul e foarte frumos când emiți opinii în spațiu public, dar în momentul în care te uiți la o realitate și o majoritate pentru o decizie, atunci trebuie să asumi asta”, a adăugat Nicușor Dan.

Citește interviul pe Cotidianul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Chiar nu înțeleg ce-i anormal in asta???

