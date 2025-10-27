Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR cu privire la o lege privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Potrivit sesizării publicate de Administrația prezidențială, dispozițiile articolului unic din lege încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 44, art.73 alin. (3) lit. m), 76 alin. (1), art. 135, art. 136 și art. 147 alin. (4) din Constituția României.

Legea are ca obiect de reglementare introducerea unui nou alineat (11) în cuprinsul art. III din Legea nr. 72/2011, prin care se permite reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și fără existența cărților funciare, inclusiv în cazul modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare.

Potrivit articolului unic din legea supusă promulgării, după alineatul (1) al articolului III din Legea nr. 72/2011, se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: „(11) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzută la alin. (1) nu este condiționată de existența cărților funciare, inclusiv în cazul modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare”.

Legea a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în data de 26 septembrie 2018 și de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în data de 17 iunie 2020.

În data de 9 iulie 2020, președintele României a formulat o cerere de reexaminare, iar în urma parcurgerii unui nou ciclu legislativ, parțial în legislatura 2020 – 2024, parțial în legislatura 2024 – 2028, articolul unic al legii a fost modificat, iar legea a fost transmisă din nou la promulgare, în data de 18 octombrie 2025.

„Prezenta obiecție de neconstituționalitate este prima cu care Curtea Constituțională este învestită cu privire la această lege care a parcurs trei legislaturi și față de care procedura parlamentară s-a derulat pe durata a 7 ani, interval de timp în care s-au succedat diferite mandate ale Parlamentului și ale Președintelui României. Pentru aceste considerente, pentru eliminarea viciilor de neconstituționalitate rămase, dar și pentru a da efectivitate controlului de constituționalitate, apreciem că prezenta sesizare îndeplinește criteriile de admisibilitate”, se arată în sesizare.

