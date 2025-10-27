Extinderea în 2026 la nivel internațional a Enigma Festival

După succesul edițiilor din București, Enigma Festival vrea să treacă la nivelul internațional și să aibă și o ediție internațională, pe lângă cea din București.

Ideea le-a venit organizatorilor după ce anul acesta în august au fost prezenți la Scorpios, pe insula grecească Mykonos, cu Valeron și Orchestra Metropolitană București dirijată de Maestrul Daniel Jinga. Reprezentația a fost un proiect care a îmbinat romantismul și dramatismul spectacolelor clasice cu elementele pulsante ale muzicii house din zona mediteraneană.

Debutul internațional a fost un succes, adunând aproximativ 1.000 de oameni pentru setul lui Valeron, nume care a devenit deja elementul consacrat pentru Enigma.

Cea de-a treia ediție a Enigma Festival în București a depășit cu totul așteptările publicului, dar și ale organizatorilor. Zilele de 17 și 18 octombrie au adus fiecare peste 3.000 de participanți pentru a treia ediție a festivalului și a doua ținută la Romaero.

Cu un line-up solid și o atmosferă ce îmbină clasicul cu modernul, Enigma Festival începe să se remarce în piața de evenimente din București. Festivalul se prezintă ca o „îmbinare” a muzicii clasice cu cea electronică, având seturi „hibride” cu dj și orchestre.

Festivalul a avut prima ediție în 2023 într-o locație ușor inedită, anume Palatul Parlamentului din București și a setat un standard înalt atât pentru sine, cât și în ceea ce privește îmbinarea clasicului cu modernul printr-o reprezentație impresionantă a lui Valeron & Band, în colaborare cu renumita Orchestră Filarmonică din București.

Cea de-a doua ediție s-a desfășurat la Romaero, locația unde va avea loc și ediția de anul acesta. Line-up-ul a rămas consecvent, fiind format tot din Valeron & Band cu Orchestra Filarmonică din București condusă de Maestro Daniel Jinga.

Enigma promite să devină un nume tot mai sonor pe piața festivalurilor atât în România, cât și la nivel internațional și cu siguranță va fi un punct de referință în ceea ce privește experiența unul festival de muzică.