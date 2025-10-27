G4Media.ro
Site-ul Primăriei Tulcea, afectat de o accesare neautorizată a sistemului informatic / Accesul public la conţinutul online, blocat aproape şapte ore / Primăria susţine că datele personale ale utilizatorilor nu au fost compromise

Site-ul Primăriei Tulcea a fost afectat, luni, de o accesare neautorizată a sistemului informatic, au anunţat reprezentanţii instituţiei, care au precizat că accesul public la conţinutul online a fost blocat aproape şapte ore. Primăria Tulcea afirmă că nu sunt indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, transmite News.ro.

”Primăria Municipiului Tulcea informează publicul că, în cursul zilei de 27 octombrie 2025, în intervalul orar 7:05 – 13:46, pagina web oficială www.primariatulcea.ro a fost afectată de o accesare neautorizată a sistemului informatic, care a condus la blocarea temporară a accesului public la conţinutul online.

Specialiştii IT au intervenit prompt, restabilind complet funcţionalitatea site-ului şi implementând măsuri suplimentare pentru întărirea securităţii cibernetice, în vederea prevenirii unor situaţii similare pe viitor”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Tulcea.

Ei au precizat că după constatarea incidentului a fost izolată şi securizată infrastructura informatică afectată, a fost notificat furnizorul de servicii IT şi au fost iniţiate procedurile interne de evaluare a impactului şi de restaurare completă a platformei.

”Potrivit evaluărilor preliminare, nu există indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, baza de date aferentă serviciilor electronice fiind complet separată de site-ul web informativ.  În cazul în care vor apărea elemente suplimentare relevante, acestea vor fi comunicate publicului în mod transparent”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Tulcea.

Tags:
