Site-ul Primăriei Tulcea, afectat de o accesare neautorizată a sistemului informatic / Accesul public la conţinutul online, blocat aproape şapte ore / Primăria susţine că datele personale ale utilizatorilor nu au fost compromise

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Site-ul Primăriei Tulcea a fost afectat, luni, de o accesare neautorizată a sistemului informatic, au anunţat reprezentanţii instituţiei, care au precizat că accesul public la conţinutul online a fost blocat aproape şapte ore. Primăria Tulcea afirmă că nu sunt indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Primăria Municipiului Tulcea informează publicul că, în cursul zilei de 27 octombrie 2025, în intervalul orar 7:05 – 13:46, pagina web oficială www.primariatulcea.ro a fost afectată de o accesare neautorizată a sistemului informatic, care a condus la blocarea temporară a accesului public la conţinutul online.

Specialiştii IT au intervenit prompt, restabilind complet funcţionalitatea site-ului şi implementând măsuri suplimentare pentru întărirea securităţii cibernetice, în vederea prevenirii unor situaţii similare pe viitor”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Tulcea.

Ei au precizat că după constatarea incidentului a fost izolată şi securizată infrastructura informatică afectată, a fost notificat furnizorul de servicii IT şi au fost iniţiate procedurile interne de evaluare a impactului şi de restaurare completă a platformei.

”Potrivit evaluărilor preliminare, nu există indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, baza de date aferentă serviciilor electronice fiind complet separată de site-ul web informativ. În cazul în care vor apărea elemente suplimentare relevante, acestea vor fi comunicate publicului în mod transparent”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Tulcea.