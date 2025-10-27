Site-ul Primăriei Tulcea, afectat de o accesare neautorizată a sistemului informatic / Accesul public la conţinutul online, blocat aproape şapte ore / Primăria susţine că datele personale ale utilizatorilor nu au fost compromise
Site-ul Primăriei Tulcea a fost afectat, luni, de o accesare neautorizată a sistemului informatic, au anunţat reprezentanţii instituţiei, care au precizat că accesul public la conţinutul online a fost blocat aproape şapte ore. Primăria Tulcea afirmă că nu sunt indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Primăria Municipiului Tulcea informează publicul că, în cursul zilei de 27 octombrie 2025, în intervalul orar 7:05 – 13:46, pagina web oficială www.primariatulcea.ro a fost afectată de o accesare neautorizată a sistemului informatic, care a condus la blocarea temporară a accesului public la conţinutul online.
Specialiştii IT au intervenit prompt, restabilind complet funcţionalitatea site-ului şi implementând măsuri suplimentare pentru întărirea securităţii cibernetice, în vederea prevenirii unor situaţii similare pe viitor”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Tulcea.
Ei au precizat că după constatarea incidentului a fost izolată şi securizată infrastructura informatică afectată, a fost notificat furnizorul de servicii IT şi au fost iniţiate procedurile interne de evaluare a impactului şi de restaurare completă a platformei.
”Potrivit evaluărilor preliminare, nu există indicii că datele personale ale utilizatorilor au fost compromise, baza de date aferentă serviciilor electronice fiind complet separată de site-ul web informativ. În cazul în care vor apărea elemente suplimentare relevante, acestea vor fi comunicate publicului în mod transparent”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Tulcea.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
90 de minute de alertă, în nordul județului Tulcea, în noaptea de marți spre miercuri / Mesajul RO-Alert a vizat posibila cădere de obiecte din spaţiul aerian
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.