Îl favorizează McLaren pe Norris? „Nimic nu mai funcționează, e dificil să înțeleg de ce”, transmite Piastri

Oscar Piastri a vorbit cu sinceritate despre problemele mari cu care se confruntă în ultima perioadă, pilotul australian pierzând locul întâi din ierarhia mondială din Formula 1 după cursa din Mexic. Mai mult decât atât, Oscar a alimentat zvonurile conform cărora monopostul „papaya” l-ar favoriza pe coechipierul Lando Norris: „mi-e tot mai greu să-l conduc”, atrage atenția Piastri.

Gerard Whateley, recunoscut jurnalist sportiv, și Cameron van den Dungen, expert în Formula 1, au atras atenția asupra faptului că monopostul McLaren a suferit modificări în ultimele luni, iar acestea au fost făcute pe modelul de a pilota al lui Norris.

De aici ar veni și problemele mari cu care se confruntă Oscar Piastri, cel care de câteva Grand Prix-uri se comportă de parcă ar fi un pilot debutant care de-abia se acomodează cu monopostul MCL39.

Chestionat pe marginea parcursului modest din ultima perioadă, Piastri spune că îi este tot mai greu să conducă mașina McLaren.

„Cu siguranță a fost o experiență din care am învățat, asta e sigur (n.r. locul 5 ocupat în Mexic). Din anumite motive, ultimele două weekenduri au necesitat un stil de pilotaj foarte diferit.

Ceea ce a funcționat bine pentru mine în primele 19 curse nu mai funcționează acum: simt că am avut nevoie de ceva foarte diferit în ultimele weekenduri și a fost destul de dificil să înțeleg de ce.

Dar, în cele din urmă, în Mexic a fost vorba despre a încerca să experimentez unele dintre aceste lucruri, modul în care a trebuit să conduc în ultimele două weekenduri nu este unul natural pentru mine”, atrage atenția Piastri.

Oscar „se luptă” în prezent cu monopostul care i-a adus atâtea victorii în trei sferturi din campionat și pe care dădea senzația că-l cunoaște cu ochii închiși.

„Încerc să înțeleg de ce a fost o luptă atât de grea”, spune Oscar despre evoluția sa de pe circuitul mexican.

„În cele din urmă, când ești în spatele atâtor mașini și încerci să lupți atât de mult timp, este dificil să evaluezi asta. Sperăm că vom obține mai multe indicii din unele date”, transmite Piastri.

Întrebat ce trebuie să facă pentru a reveni în fruntea ierarhiei mondiale, Oscar a răspuns succint: „Să regăsesc ritmul și să câștig cât mai multe curse”.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

