Avantajul uriaș avut de McLaren în Mexic, explicat de noul lider Lando Norris
Lando Norris a câștigat de-o manieră categorică Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, iar succesul a adus schimbarea de la vârful ierarhiei: britanicul l-a devansat cu un punct pe coechipierul Oscar Piastri. Noul lider al ierarhiei mondiale a explicat de unde a venit avantajul uriaș față de concurență: aderența a fost capitolul unde s-a făcut diferența.
Lando Norris spune că aderența a fost factorul care a făcut diferența în favoarea McLaren în Mexic
După patru Grand Prix-uri în care McLaren nu a contat în lupta pentru victorii, echipa „papaya” a redevenit câștigătoare în Mexic.
Nimeni nu se aștepta însă ca avantajul lui Norris față de concurență să fie atât de mare.
Pilotul britanic în vârstă de 25 de ani a fost întrebat de unde a venit diferența atât de mare față de restul plutonului, iar Norris a oferit o explicație.
„Este o întrebare bună (n.r. de unde a venit avantajul său mare de pe circuit). Mașina este pur și simplu rapidă, a fost așa pe tot parcursul sezonului, dar, evident, uneori este încă dificil de condus.
Dar cred că, odată ce găsești un punct de stabilitate totul se simplifică, iar viața ta devine mai ușoară.
Este greu de spus ce este mai bun la mașina mea față de celelalte, dar am avut puțin mai multă aderență, iar acesta este, de obicei, răspunsul cel mai simplu”, transmite Lando Norris, citat de racingnews365.com.
Avantajul lui Lando a fost atât de mare încât spre finalul cursei și-a permis să facă și o a doua oprire la boxe, fără să existe riscul că ar putea pierde primul loc din cursă.
De altfel, Lando precizează că a fost tentat inițial să nu mai facă a doua oprire la boxe, dar până la urmă a reconsiderat acest lucru datorită avantajului mare pe care-l avea.
„Am fost cu siguranță tentat (n.r. să nu mai oprească la boxe), dar nu era necesar. Nu mai avea rost să fac cel mai rapid tur sau altceva, așa că nu a fost nevoie”, a completat Lando Norris.
Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte
2 Oscar Piastri (McLaren) 356
3 Max Verstappen (RedBull) 321
4 George Russell (Mercedes) 258
5 Charles Leclerc (Ferrar) 210
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Oliver Bearman (Haas) 32
14 Lance Stroll (Aston Martin) 32
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
16 Esteban Ocon (Haas) 30
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
18 Pierre Gasly (Alpine) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 713 puncte / campioană
2 Ferrari 356
3 Mercedes 355
4 RedBull 346
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Haas 62
9 Kick Sauber 60
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
