Cum a folosit propaganda rusă episodul cu cei câțiva protestatari care l-au huiduit la Iași pe președintele Nicușor Dan: ”România e în criză, gata de revoltă”

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit vinerea trecută la Iași de câteva persoane care i-au strigat sloganuri legate de Ucraina. Propaganda rusă a folosit episodul cu cei câțiva protestatari pentru a transmite mesajul că românii s-ar fi sătruat de sprijinul pentru Ucraina și că România e în criză, gata de revoltă, arată o analiză realizată de fotojurnalistul Cătălin Urdoi.

La doar câteva ore după episodul de la Iași, presa din Rusia a început să titreze la unison că ”românii se revoltă împotriva sprijinului pentru Ucraina!”

Imediat după incidentul care a avut loc vineri la prânz, TASS, RIA Novosti, Izvestia, Komsomolskaya Pravda, Zvezda, Life.ru, Tsargrad, Argumentî i Faktî, Yamal Media, Televiziunea Publică din Rusia, News.ru, Prime, Tsargrad, Newspaper.ru, Moskovsky Komsomolets, URA.Ru, Public News Service, RuNews24.ru au publicat același text, la virgulă, potrivit analizei citate.

Toate citează aceeași sursă românească: Agora Press, un site din Iași.

Presa rusă a repetat aceiași termeni: „Trădător!”, „Cel mai slab președinte”, „Du-te în Ucraina!”.

Narațiunea a fost comună la toate sursele din prsa rusă: „românii nu mai suportă ajutorul pentru Ucraina”, „Nicușor Dan e slab, confuz, ca Biden”, „țara e în criză, gata de revoltă”.

Scenariul e clasic: un incident minor, orchestrat local, preluat de o publicație-satelit, multiplicat de mașinăria mediatică rusească, returnat apoi în România prin Telegram, portavocile Rusiei și influencerii conspiraționiști, arată Cătălin Urdoi.