SURSE Ședința coaliției, marți / Grindeanu insistă cu grupul de lucru pentru pensiile magistraților / La precedenta ședință a plecat din sală pentru că premierul Bolojan nu a fost de acord

Liderii coaliției se vor reuni în ședință, marți, au declarat pentru G4Media surse politice. La precedenta ședință a coaliției, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a plecat din sală pentru că premierul Ilie Bolojan nu a fost de acord cu constituirea unui grup de lucru al partidelor din coaliție cu reprezentanții sistemului de justiție pentru elaborarea unui nou proiect privind pensiile magistraților.

Sorin Grindeanu este decis să susțină și în ședința de marți constituirea acestui grup de lucru, potrivit surselor G4Media.

UPDATE: Sorin Grindeanu a declarat luni, că propunerea social-democraţilor este ca, până vine motivarea din partea CCR, să se constituie acest grup de lucru. „În primul rând, nu vom pierde timpul. În acest moment, Coaliţia pierde timp. Avem un deadline care e data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este ca, până vine motivarea din partea CCR, să constituim acest grup de lucru, să finalizăm un proiect de lege pe care, din perspectiva noastră, ar trebui să-l aprobăm rapid şi data de 28 noiembrie să ne prindă cu această lege aprobată”, a declarat Sorin Grindeanu, citate de News.ro.

Grindeanu a arătat că ”România are nevoie de o clarificare, de o întoarcere la normalitate şi de o lege în acest domeniu”. Potrivit lui Grindeanu, dacă data de 28 noiembrie este depăşită, ne-ar duce să şi pierdem bani. ”Dincolo din injustiţia, care acum e generatoare la alte categorii sociale, de revoltă, prin neaprobarea unei asemenea legi, am ajunge în situaţia în care am şi pierde bani europene”, a subliniat Grindeanu, el arătând că va merge şi îşi va exprima argumentele în şedinţa coaliţiei de marţi.

”O să merg mâine, o să mergem acolo şi o să spunem argumente. (…) Eu am avut o întâlnire la sfârşitul săptămânii trecute, nu pentru a discuta lucruri care ţin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziţie, ci pentru a vedea dacă aceşti oameni sunt dispuşi şi sunt la dialog. Sigur că e nenegociabil să discutăm o altă vârstă decât 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege cum e acum, să fie 100% pensia, cum e salariul. Astea sunt lucruri care sunt de bun simţ şi pe care nu avem cum să le negociem. Dar şi să stăm şi să pierdem timpul, pentru că noi pierdem timpul în acest moment, şi ceea ce propun eu şi propune PSD-ul este ca mâine, în coaliţie, să dăm drumul la acest grup de lucruri şi rapid, pentru că nu sunt foarte multe lucruri, cred eu, care trebuie a fi discutate”, a menţionat Grindeanu.

De altfel, liderul interimar al PSD a făcut deja demersuri oficiale, deși nu există o decizie a coaliției în acest sens, și i-a invitat săptămâna trecută la Parlament pe președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, președinta CSM, Elena Costache și procurorul general al României, Alex Florența, pentru a demara discuțiile pentru acest grup.

Alte subiecte pe agenda coaliției sunt salariul minim, un alt subiect de divergențe, pentru că PSD insistă că acesta trebuie majorat din ianuarie 2026, în timp ce premierul Ilie Bolojan susține că nu există spațiu fiscal pentru majorare.

Reforma administrației publice locale este un alt subiect pe care coaliția nu ajunge de două luni să ajungă la un acord. Din nou PSD și premierul Bolojan sunt pe poziții divergente.

Context: Imediat după decizia CCR din 20 octombrie, care a declarat neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților pe un motiv de formă, Sorin Grindeanu a cerut formarea unui grup de lucru al coaliției care să negocieze principalele prevederi ale reformei cu CSM, Înalta Curte și asociațiile magistraților, care s-au opus oricărei măsuri de reformă.

Premierul Ilie Bolojan a insistat însă pe menținerea prevederilor care au fost deja decise de coaliție și Guvern și față de care Curtea Constituțională nu s-a pronunțat.

În ședința coaliției care a avut loc a doua zi după decizia CCR, Grindeanu a plecat din sală pentru că nu i-a fost acceptată cererea de a forma grup de lucru care să reia practic de la zero proiectul de lege și să negocieze punctele esențiale cu sistemul de justiție.

Ulterior, Sorin Grindeanu a ieșit public cu atacuri dure la adresa premierului Ilie Bolojan, spunând că, dacă nu acceptă dezbateri cu sistemul de justiție pe reforma pensiilor magistraților, să plece acasă.

Premierul Ilie Bolojan i-a dat replica, într-un interviu la Antena 3, răspunzând unei întrebări a moderatorului. Bolojan a spus că, în condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR sau cu cine poate.

Ilie Bolojan a mai afirmat că nu este de acord să facă înțelegeri pentru privilegii.