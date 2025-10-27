Luciana Antoci, consilier pe educație al prim-ministrului Bolojan: Sistemul de plată cu ora al profesorilor nu mai este motivațional și a generat crize. Ministerul analizează revenirea asupra deciziei
Ministerul Educației ia în calcul modificarea deciziei privind plata cu ora pentru profesori, după ce reducerea drastică a cuantumului a provocat dificultăți majore în acoperirea orelor din școli și a accentuat deficitul de profesori de matematică, fizică, informatică a declarat profesoara Luciana Antoci, consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului Ilie Bolojan și fosta șefă a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași, la TVR Iași, joi, 23 octombrie, potrivit Edupedu.ro.
- Ministrul Daniel David a anunțat modificarea valorii la plata cu ora drept „prioritate pe termen foarte scurt”, pe 7 octombrie: Ar trebui să reflecte și timpul de pregătire pentru ora respectivă. Răzgândirea a venit după 3 luni în care ministrul a susținut în permanență că formula Bolojan este cea „corectă”
„La începutul anului școlar a fost realmente o criză a profesorilor, inclusiv în București, unde, după prima săptămână de școală, aproximativ 2.000 de ore nu erau încă ocupate”, a declarat Luciana Antoci.
„Nu mai este motivațional, dar este și discriminator, pentru că profesorii lucrează și pentru pregătirea orei în sine, nu doar pentru efectuarea ei.
A accentuate crize care existau deja în sistem pe discipline pentru care avem profesori puțini sau chiar profesori lipsă, matematică, fizică, informatică. La începutul anului școlar în curs, în primele două săptămâni, a fost realmente o criză a profesorilor, inclusiv în București, unde, după prima săptămână de școală, aproximativ 2.000 de ore nu erau încă ocupate”, a susținut Luciana Antoci.
