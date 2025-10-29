Hotelierii și proprietarii de restaurante din stațiunea bulgară Bansko își exprimă îngrijorarea cu privire la schimbarea monedei, din leva în euro, în noaptea de Revelion

Sectorul turistic din stațiunea bulgară Bansko își exprimă îngrijorarea cu privire la procedurile de plată și raportarea veniturilor în contextul trecerii Bulgariei de la leva la euro, în special în perioada aglomerată de Anul Nou, transmite Novinite. Antreprenorii solicită o întâlnire cu specialiști din cadrul Ministerului Turismului și Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru a clarifica aspectele cheie.

Potrivit lui Marin Bistrin, președintele Uniunii Întreprinderilor Turistice, hotelierii și proprietarii de restaurante se confruntă cu provocări imediate în gestionarea tranzacțiilor în două monede.

„Dacă o factură este plătită între orele 12 și 1 dimineața atât în leva, cât și în euro, cum calculăm cu exactitate suma în euro? Ar trebui să menținem rezerve separate de numerar pentru leva și euro? Cât numerar ar trebui să păstrăm la îndemână când băncile sunt închise? Sancțiunile potențiale sunt severe, iar această incertitudine ne îngrijorează foarte mult”, a explicat Bistrin.

Industria anticipează că o sesiune cu experți de stat va oferi îndrumări și va ajuta la pregătirea pentru tranziție. Bistrin a menționat că întâlnirea este planificată în următoarele două săptămâni, oferind întreprinderilor timp să se adapteze la noul sistem.

În ciuda preocupărilor operaționale imediate, sectorul turistic din Bansko rămâne optimist în ceea ce privește beneficiile pe termen lung. „Sunt convins că adoptarea euro este o măsură corectă pentru industria noastră. În cele din urmă, aceasta va consolida turismul din Bulgaria, care este cel mai robust sector al țării”, a adăugat el.