Nouă misiune de evacuare aeriană din Israel, realizată de o aeronavă militară a Forţelor Aeriene Române
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forţelor Aeriene Române a executat o nouă misiune de evacuare medicală din Israel, pentru transportul a 10 pacienţi şi 23 de aparţinători, cetăţeni palestinieni, a transmis, miercuri seară, Ministerul Apărării, conform News.ro.
Potrivit sursei citate, ulterior, dintre aceştia, cinci pacienţi şi cinci aparţinători vor fi transportaţi în Olanda, cu o aeronavă aparţinând Forţelor Aeriene Române.
”Misiunea de transport aerian a fost solicitată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, ca urmare a unei cereri formulate de Centrul European de Coordonare a Răspunsului la Situaţii de Urgenţă prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, în contextul situaţiei de securitate din Fâşia Gaza”, a transmis Ministerul Apărării.
Echipele medicale care au însoţit persoanele evacuate pe timpul zborului către Otopeni şi Eindhoven au fost formate din personal medical asigurat de SMURD şi Ministerul Apărării Naţionale.
Israelul anunţă că revine la încetarea focului în Fâşia Gaza „după o serie de atacuri în care au fost atinse zeci de obiective teroriste” / Apărarea Civilă Palestiniană susține că în bombardamente au murit o sută de persoane, dintre care 35 de copii
