Facturile la încălzire au crescut în Germania cu circa 82% după renunţarea la gazul rusesc

Berlin, 29 oct /Agerpres/- Creşterea preţurilor la gaze în Germania, ţară care a oprit achiziţiile de gaz natural din Rusia în urma invaziei acesteia în Ucraina şi apoi după sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream, a forţat consumatorii să plătească, în medie, cu aproximativ 82% mai mult pentru încălzire, relatează miercuri agenţia EFE, transmite Agerpres.

Potrivit asociaţiei administratorilor imobiliari din Germania, costul mediul al încălzirii unui apartament cu o suprafaţă de 70 de metri pătraţi este anul acesta de 1.180 de euro, cu 15% mai mult faţă de 2024.

Această creştere a fost menţionată în cel mai recent studiu efectuat de firma germană de servicii energetice şi măsurare a consumului Techem, studiu elaborat pe baza datelor de consum din aproximativ 100.000 de clădiri rezidenţiale.

Potrivit acestor date, costul încălzirii locuinţelor în Germania a crescut cu 82% faţă de 2021, anul anterior declanşării războiului în Ucraina.

Eforturile guvernului german de a impulsiona energiile regenerabile încă nu s-au tradus într-o reducere a facturilor la încălzire, mai ales că în Germania majoritatea locuinţelor folosesc încălzirea pe gaz.

În anul 2020 circa 55% din importurile de gaze ale Germaniei au provenit din Rusia. Începând din 2022, odată cu invazia rusă în Ucraina şi cu demersurile susţinătorilor europeni ai acesteia de a diminua importurile de energie rusească, Germania şi-a sporit achiziţiile de gaz din alte surse, iar din septembrie acelaşi an a fost nevoită să înceteze complet importul de gaz rusesc prin gazoductele Nord Stream 1 şi 2, după ce acestea au fost avariate în urma unor explozii subacvatice.

După acest sabotaj, anchete judiciare au fost deschise de Germania, Suedia şi Danemarca. Anchetele au fost închise în cele două ţări scandinave în 2024, dar ancheta germană a identificat o celulă ucraineană alcătuită din cinci bărbaţi şi o femeie ca participanţi la sabotaj, care conform Parchetului german a fost efectuat prin plasarea de explozivi pe conducte de către scafandri.

Deşi un tronson al Nord Stream 2 mai poate fi folosit – celelalte necesitând reparaţii complexe – şi Rusia a propus Germaniei să-i livreze gaz prin acesta, Berlinul a refuzat, invocând invazia rusă în Ucraina şi noua politică a UE de reducere a importurilor de gaze naturale ruseşti.

Schimbarea surselor de aprovizionare cu gaze este principalul factor care explică creşterea preţurilor la încălzire în Germania, dar şi în alte ţări europene, explică Andreas Fischer, expert în chestiuni energetice la Institutul German de Economie (IW).

„Gazul s-a scumpit. Se ştia deja că aprovizionarea va deveni ceva mai costisitoare, întrucât anterior (invaziei ruse în Ucraina) provenea în principal din gazul (rusesc) livrat prin conducte, dar ne-am regăsit într-o situaţie de criză”, mai remarcă Fischer.

În prezent, Norvegia este principalul furnizor de gaze naturale al Germaniei, cu aproximativ 48% din importuri anul acesta. Alte surse de aprovizionare sunt Olanda sau Belgia, dar şi SUA cu gazele naturale lichefiate (GNL). Aduse cu nave transportatoare de gaz, acestea din urmă sunt mai costisitoare decât gazele naturale transportate prin conductele existente.