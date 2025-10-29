Franța ia măsuri pentru a defini toate actele sexuale neconsensuale drept viol, după cazul Pelicot / Procesul violatorilor lui Gisèle Pélicot a accelerat dezbaterea privind consimțământul sexual în Franța

Legiuitorii francezi au aprobat miercuri o lege care introduce conceptul de consimțământ în definiția legală a violului, în urma procesului șocant al Gisèlei Pelicot de anul trecut, relatează Politico.

În timp ce susținătorii au făcut presiuni timp de ani de zile pentru ca Franța să schimbe definiția violului și a agresiunii sexuale pentru a interzice actele sexuale fără consimțământ, cazul Pelicot, în care 51 de bărbați au fost acuzați că au violat-o cu ajutorul fostului ei soț, care o drogase, a dat un nou impuls și a pus lucrurile în mișcare.

Până în prezent, legea franceză definea agresiunea sexuală – inclusiv violul – ca acte comise prin „violență, constrângere, amenințare sau surprindere”. Unii dintre avocații din proces și-au concentrat fără succes apărarea pe argumentul că definiția nu impunea în mod explicit obținerea consimțământului partenerului, susținând că clienții lor credeau că participau la un fetiș sexual împărtășit de cuplu.

Noua lege prevede că „orice act sexual neconsensual … constituie agresiune sexuală”. Consimțământul trebuie să fie „liber și informat”, acordat pentru un act specific înainte ca acesta să aibă loc, și trebuie să fie „revocabil”, se adaugă în lege.

Un aspect crucial este faptul că se precizează în mod explicit că, consimțământul nu poate fi „dedus exclusiv din tăcerea sau lipsa de reacție a victimei”.

Véronique Riotton, o parlamentară de centru care a co-redactat proiectul de lege și a scris un raport pe această temă în 2023, a declarat pentru Politico că adoptarea proiectului de lege a fost un „moment pozitiv” care a demonstrat că parlamentul poate încă să avanseze în privința unor probleme importante, în ciuda impasului politic care paralizează în prezent Franța.

Mai mulți parlamentari au încercat să adopte o legislație similară în ultimii ani, dar problema nu a atras prea multă atenție până la cazul Pelicot. În 2022, o propunere a Comisiei Europene de a obliga toate țările membre să clasifice orice act sexual neconsensual ca viol a fost eliminată dintr-un proiect de lege amplu privind violența împotriva femeilor, din cauza opoziției mai multor țări, printre care și Franța.

Președintele francez Emmanuel Macron a clarificat ulterior că susține redefinirea legală, dar nu o consideră o prerogativă europeană.