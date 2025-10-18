Taylor Swift a donat 100.000 de dolari pentru tratamentul unei fetiţe de 2 ani care se luptă cu cancerul

Taylor Swift, vedeta pop în vârstă de 35 de ani, a făcut o donaţie discretă părinţilor unei fetiţe de 2 ani pe nume Lilah, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce a suferit o criză la doar 18 luni, transmite News.ro.

Mama lui Lilah, Katelynn Smoot, a împărtăşit povestea fiicei sale pe reţelele de socializare timp de câteva luni, iar familia fetiţei strânge fonduri pentru tratamentul ei prin intermediul GoFundMe încă din martie.

Swift a intrat în scenă săptămâna trecută, când Katelynn a postat un videoclip pe contul său de TikTok — intitulat „Stand with Lilah” — în care se vede cum fetiţa ei de 2 ani o numeşte pe cântăreaţa „Life of a Showgirl” „prietena” ei în timp ce se uită la un videoclip cu Swift pe iPad.

„S-ar putea să fie vina mea”, a glumit Katelynn în descrierea videoclipului din 8 octombrie, care conţinea şi imagini cu mama însărcinată cu Lilah, în timp ce participa la turneul Eras Tour al lui Swift.

„Numele Lilah urma să fie iniţial Willow”, a continuat mama, făcând referire la piesa cu acelaşi nume a lui Swift din 2020. „Ne-am hotărât asupra acestui nume pe tot parcursul sarcinii, dar în cele din urmă am ales Lilah.”

„Am ascultat Taylor pe tot parcursul sarcinii şi apoi am născut o mini Swiftie. Lilah iubeşte muzica lui Taylor şi, în timpul tratamentului împotriva cancerului, a găsit întotdeauna bucurie în ea”, a continuat Katelynn. „Sper ca Lilah să treacă peste această diagnosticare şi să poată merge într-o zi la un concert Taylor Swift. Ştiu că i-ar plăcea foarte mult.”

Conform paginii GoFundMe, forma de cancer cerebral de care suferă Lilah este extrem de rară şi agresivă, întrucât anul trecut au fost documentate doar 58 de cazuri cunoscute în SUA.

Deşi micuţa a suferit deja o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori din creier şi s-a recuperat bine după operaţie, tratamentul lui Lilah include încă trei luni de chimioterapie, trei luni de tratament cu celule stem şi câteva şedinţe de radioterapie cu protoni, ceea ce va necesita internarea ei în spital timp de patru săptămâni şi deplasarea la un spital de copii situat la câteva ore distanţă.

După puţin peste o săptămână, videoclipul emoţionant al lui Katelynn a ajuns aparent la Swift, iar vineri cântăreaţa a făcut o donaţie de 100.000 de dolari pe GoFundMe.

„Îi trimit cea mai mare îmbrăţişare prietenei mele, Lilah!”, a scris ea sub donaţia sa. „Cu drag, Taylor.”

Katelynn, Lilah şi restul familiei au fost imediat în extaz, deoarece donaţia le-a adus aproape 60.000 de dolari peste obiectivul lor de strângere de fonduri de 100.000 de dolari.

Într-un videoclip distribuit vineri, Katelynn a scris că donaţia le va permite să „se concentreze doar pe a fi alături de fetiţa lor”.

„Este real?” a scris ea în descrierea videoclipului emoţionant, în care apare împreună cu Lilah dansând pe noua melodie a lui Swift, „The Fate of Ophelia”.

„Mulţumesc foarte mult, @taylorswift. Sunt în stare de şoc”, a continuat Katelynn. „Asta înseamnă foarte mult pentru noi. Nu pot exprima în cuvinte cât de recunoscători suntem. Tyler [tatăl lui Lilah] şi cu mine ne putem concentra doar pe fetiţa noastră şi pe a fi împreună ca familie.”

În acest videoclip drăguţ, Lilah îi mulţumeşte vedetei pop şi o numeşte din nou „prietena mea”.

„Nu pot să mă opresc din plâns. Ne-ai făcut un cadou atât de frumos”, a adăugat Katelynn. „Mulţumesc”.