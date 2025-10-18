Polițiștii vasluieni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul copiilor găsiţi înecaţi în comuna Vinderei

Poliţiştii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penală în cazul a doi copii găsiţi înecaţi, vineri seara, într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei.

Vineri, la faţa locului, s-au deplasat poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Bârlad, două ambulanţe SAJ Bârlad şi un echipaj al ISU Vaslui.

”S-au început manevrele de resuscitare pentru ambii minori, din păcate, în ciuda eforturilor susţinute, aceştia au fost declaraţi decedaţi. Trupurile minorilor au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală Vaslui, pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii bârlădeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, transmite Agerpres.

Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi, vineri seara, într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei.

Potrivit autorităţilor, cei doi copii dispăruseră de la ora 18:30 şi au fost găsiţi fără semne vitale de către localnici, după câteva ore de căutări.

„Până la sosirea echipajelor medicale, cetăţenii prezenţi au început manevrele de resuscitare, continuate ulterior de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi apoi de echipajul SMURD. În ciuda eforturilor susţinute ale salvatorilor, medicul a fost nevoit să declare decesul ambilor minori”, precizează ISU Vaslui.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a demarat verificări în acest caz.