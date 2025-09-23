O femeie din Vrancea a fost sechestrată şi agresată / Salvată de poliţiştii din Odobeşti după ce o colegă a victimei a alertat autorităţile
Poliţiştii din Odobeşti au intervenit, marţi, după ce o femeie a sesizat că o colegă a sa ar fi fost sechestrată şi agresată. Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost găsită într-o locuinţă din comuna Jariştea, închisă într-o cameră şi cu leziuni vizibile pe faţă, transmite News.ro.
Potrivit IPJ Vrancea, apelul la 112 a fost făcut de o femeie din municipiul Iaşi, colegă de serviciu a victimei, care a alertat autorităţile după ce a avut suspiciuni serioase privind situaţia acesteia.
Poliţiştii au intervenit şi au pătruns cu forţa în locuinţă, după ce au observat o uşă legată cu sârmă, găsind-o astfel pe femeia lipsită de libertate.
Atitudinea bărbatului aflat în locuinţă a ridicat suspiciuni poliţiştilor, care au acţionat rapid. Victima a primit imediat îngrijiri şi protecţie, iar cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale Vrancea, sub coordonarea procurorului de caz.
În urma evaluării riscului, s-a constatat că femeia se afla în pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică a bărbatului la a cărui locuinţă a fost găsită victima.
