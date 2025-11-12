Percheziţii la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov

Poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au făcut 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, la societăţi comerciale din domeniul ride-sharing şi la persoane suspectate de evaziune fiscală în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, două persoane ar fi înregistrat, timp de aproape cinci ani, în contabilitatea unei firme achiziţii fictive de combustibil în valoare de peste 6,3 milioane de lei. De asemenea, aceleaşi persoane ar fi ascuns orele suplimentare prestate de angajaţii societăţii. Prejudiciul cauzat depăşeşte 2,2 milioane de lei, transmite News.ro.

Miercuri, 12 noiembrie, poliţişti ai Serviciului de Investigarea a Criminalităţii Economice Ilfov au pus în executare 16 mandate de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Braşov, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, care au vizat atât sediul unor societăţi comerciale implicate, având ca obiect de activitate ride-sharing, cât şi dom iciliile persoanelor bănuite.

În fapt, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2023, două persoane, cu vârste de 47 şi 48 de ani, ar fi înregistrat în contabilitatea unei societăţi achiziţii fictive de combustibil în valoare de 6.388.231 de lei.

De asemenea, acestea ar fi ascuns prestarea a 132.596 de ore de muncă efectuate de angajaţii societăţii suplimentar faţă de cele stipulate în contractele de muncă cu aceştia.

Prejudiciul cauzat este de 2.297.906 lei.

Activităţile au ca scop descoperirea şi ridicarea de mijloace de probă, clarificarea modului de operare, precum şi recuperarea prejudiciului.

Persoanele bănuite vor fi duse la audieri, pentru a fi luate măsurile legale care se impun.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Ilfov, poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al jandarmilor Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.