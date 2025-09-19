Poliţist din Cluj, trimis în judecată după ce a convins un coleg să falsifice procesul-verbal al unui accident rutier pe care l-a provocat, pentru a-l scoate vinovat pe celălalt şofer/ Colegul său, deferit şi el justiţiei

Un poliţist a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj după ce şi-a convins un coleg să falsifice procesul-verbal al unui accident rutier pe care l-a provocat, pentru a-l indica drept vinovat pe celălalt şofer. El a indus în eroare şi societatea asiguratoare pentru a-i remedia avariile produse la maşina personală. Agentul de Poliţie este acuzat şi că a primit un brad de Crăciun şi o masă la restaurant de la doi şoferi pentru a nu îi sancţiona pentru abateri rutiere. Procurorii l-au trimis în judecată şi pe poliţistul care a falsificat procesul-verbal în favoarea colegului său, transmite News.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, că procurorii au decis trimiterea în judecată a doi agenţi de Poliţie.

Astfel, Bogdan Emil Zăgrăian a fost trimis în judecată pentru instigare la fals informatic, în formă continuată (41 de acte materiale), luare de mită, instigare la abuz în serviciu, instigare la fals intelectual, uz de fals, înşelăciune, participaţie improprie la acces ilegal la un sistem informatic, luare de mită.

Poliţistul este acuzat că a determinat un angajat al unei benzinării din Cluj-Napoca să întocmească în fals, în perioada 1 decembrie 2024 – 2 mai 2025, 41 de bonuri privind achiziţia de carburant ”prin introducerea, fără drept, în sistemul informatic al staţiei, cu ocazia efectuării unor tranzacţii de achiziţie carburant de către terţe persoane, de date necorespunzătoare adevărului privind persoana fizică/juridică care a achiziţionat în mod real carburant, toate acestea în scopul de a fi utilizate şi în vederea producerii unor consecinţe juridice/fiscale, respectiv atestarea unor tranzacţii comerciale de către altă societate, care în realitate nu au avut loc şi generarea de înscrisuri ce urmau a fi folosite de către societate în vederea obţinerii unor beneficii fiscale/juridice”.

Bogdan Emil Zăgrăian mai este acuzat că a primit un brad de Crăciun pentru a nu sancţiona o persoană care a comis mai multe abateri la regimul rutier. De asemenea, el a mâncat gratis, împreună cu familia sa, la un restaurant pentru că îl iertase pe proprietarul localului de la o amendă şi i-a aplicat un avertisment pentru abateri la regimul rutier. Procurorii au precizat că valoarea mâncării şi a băuturilor consumate cu acel prilej se ridică la 843 de lei.

Anchetatorii au menţionat că, în perioada 18-21 decembrie 2024, agentul de poliţie l-a determinat pe un alt poliţist, Alexandru-Nicolae Miclăuş din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, să întocmească în manieră favorabilă lui procesul-verbal de constatare privind un accident rutier cu pagube materiale produs din vina sa exclusivă, în 18 decembrie 2024.

”Funcţionarul public Miclăuş Alexandru-Nicolae, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, s-a conformat hotărârii infracţionale luate de instigator şi, cu încălcarea dispoziţiilor legale a întocmit un proces verbal prin care a stabilit în mod nereal culpa exclusivă a celuilalt conducător auto în vederea obţinerii unor foloase necuvenite de către Zăgrăian Bogdan-Emil, constând în nesancţionarea acestuia pentru fapta contravenţională comisă şi obţinerea beneficiului de a avea vocaţie la solicitarea despăgubirii aferente pentru daunele provocate la autovehicolul propriu”, a precizat sursa citată.

Procurorii au adăugat că, în 30 decembrie 2024, agentul de poliţie a depus la societatea asigurătoare solicitarea de constituire a dosarului de daună şi de despăgubire privind valoarea reparaţiilor pentru remedierea avariilor produse la autovehiculul personal. Printre documentele depuse se afla şi procesul-verbal de contravenţie fals în ceea ce priveşte circumstanţele în care a avut loc accidentul.

Bogdan Emil Zăgrăian mai este acuzat că, în perioada 30 decembrie 2024 – 3 ianuarie 2025, a indus în eroare societatea asigurătoare cu ocazia constituirii şi procesării dosarului de daună şi solicitării de despăgubire privind valoarea reparaţiilor pentru remedierea avariilor produse la autovehiculul personal în urma accidentului, ”prin prezentarea ca adevărat a faptului mincinos că celălalt conducător al autovehiculului ar fi avut culpa exclusivă în producerea accidentului de circulaţie în scopul de a obţine pentru sine un folos patrimonial injust reprezentat de contravaloarea reparaţiilor necesare pentru remediarea pagubelor produse la propriul autovehicul”.

Totodată, poliţistul a fost trimis în judecată şi pentru că a determinat un funcţionat public de la Primăria Cluj-Napoca să îi arate înregistrările de pe camerele de supraveghere pentru a vedea cum s-a produs accidentul, deşi nu avea dreptul să le vizioneze.

Cel de-al doilea agent de poliţie, Alexandru-Nicolae Miclăuş, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi fals intelectual.

”În data de 21.12.2024, în calitate de agent principal de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind determinat de numitul Zăgrăian Bogdan-Emil, cu intenţie, a întocmit, cu încălcarea dispoziţiilor legale prev. de OUG 195/2002 un proces-verbal de contravenţie, privind accidentul rutier cu pagube materiale produs la data de 18.12.2024 în Cluj-Napoca, în care a fost implicat inculpatul Zăgrăian, conduită abuzivă care a fost adoptată în vederea obţinerii unor foloase necuvenite de către Zăgrăian Bogdan-Emil constând în nesancţionarea acestuia pentru fapta contravenţională comisă şi obţinerea beneficiului de a avea vocaţie la solicitarea despăgubirii aferente pentru daunele provocate la autovehiculul propriu”, au precizat procurorii.

Miclăuş este acuzat de falsificarea procesului-verbal.

”În data de 21.12.2024, în calitate de agent principal de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind determinat de inculpatul Zăgrăian Bogdan-Emil, cu intenţie, a falsificat, cu prilejul întocmirii, procesul-verbal de contravenţie din 21.12.2024 prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului şi prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări privind circumstanţele de fapt în care s-a produs accidentul de circulaţie soldat cu pagube materiale, din data de 18.12.2024, în care a fost implicat inculpatul Zăgrăian şi în scopul stabilirii culpei exclusive în sarcina celuilalt conducător auto”, a transmis sursa citată.

Dosarul a fost trimis pentru soluţionare la Tribunalul Cluj.