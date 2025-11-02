Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false / Actul de identitate prezentat la control apărea ca fiind emis de Slovacia

Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete apăreau ca fiind emise de Slovacia, transmite News.ro.

”În data de 1 noiembrie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Băneasa au selectat pentru verificări, în zona fluxului de pasageri Schengen, un bărbat, cetăţean chinez, în vârstă de 39 de ani, care a prezentat pentru control o carte de identitate ce purta însemnele autorităţilor din Slovacia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului prezentat de persoana în cauză, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au stabilit că documentul este fals total”, a transmis, duminică, Poliţia de Frontieră.

De asemenea, asupra bărbatului au fost găsite un paşaport şi un permis de conducere, ambele emise aparent de autorităţile slovace, care s-au dovedit, la rândul lor, a fi falsuri totale.

Persoana a fost preluată de lucrători din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti – Otopeni pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale.