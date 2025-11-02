G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false / Actul de identitate prezentat la control apărea ca fiind emis de Slovacia

Articole2 Noi • 326 vizualizări 0 comentarii

Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete apăreau ca fiind emise de Slovacia, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”În data de 1 noiembrie a.c., poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Băneasa au selectat pentru verificări, în zona fluxului de pasageri Schengen, un bărbat, cetăţean chinez, în vârstă de 39 de ani, care a prezentat pentru control o carte de identitate ce purta însemnele autorităţilor din Slovacia. Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului prezentat de persoana în cauză, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice, în urma cărora au stabilit că documentul este fals total”, a transmis, duminică, Poliţia de Frontieră.

De asemenea, asupra bărbatului au fost găsite un paşaport şi un permis de conducere, ambele emise aparent de autorităţile slovace, care s-au dovedit, la rândul lor, a fi falsuri totale.

Persoana a fost preluată de lucrători din cadrul Centrului de Supraveghere şi Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucureşti – Otopeni pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția că principala problemă a Magistralei 6 de metrou către Otopeni rămâne finanțarea / VIDEO: momentul străpungerii de către cârtița „Sfânta Maria” la stația Aeroport Băneasa

Articole19 Aug 2025
0 comentarii

Peste 49.000 de bărbaţi arestaţi de la începutul războiului, în 2022, încercând să fugă din Ucraina, anunţă grănicerii. Majoritatea încearcă să se sustragă mobilizării fugind prin regiunea ucraineană poroasă Transcarpatia în România şi Ungaria

Articole21 Mai 2025
0 comentarii

Chinez condamnat la Londra pentru că a drogat şi violat zece femei / Peste 20 de noi potenţiale victime au depus plângere după un apel al poliției / Ar putea fi unul dintre cei mai prolifici agresori sexuali din ţară

Articole2 Apr 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.