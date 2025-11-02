Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe noul președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, ca demers al SUA de a consolida relațiile cu Damascul

Președintele SUA Donald Trump îl va primi pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administrației prezidențiale americane pentru POLITICO, în contextul în care administrația Trump continuă să considere diplomația din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă.

Vizita planificată e considerată un pas important în consolidarea relațiilor cu Damascul, la aproape un an după ce forțele lui al-Sharaa au răsturnat guvernul autoritar al lui Bashar al Assad, în decembrie anul trecut. Primele informații despre întâlnire au apărut sâmbătă după-amiază.

Vizita în SUA este o schimbare remarcabilă pentru al-Sharaa, fostul rebel islamist care a reușit să dărmâne regimul lui al Assad.

Trump a încercat să faciliteze tranziția noului guvern. El a devenit primul președinte american care s-a întâlnit cu un lider sirian în ultimii 25 de ani, când cei doi s-au întâlnit în luna mai în Arabia Saudită. Trump l-a îndemnat pe al-Sharaa să normalizeze relațiile cu Israelul și l-a lăudat ulterior în avionul prezidențial Air Force One. „Un tip tânăr, atractiv, dur”, a declarat Trump reporterilor. „Un trecut puternic, foarte puternic – un luptător. Are șanse reale să mențină totul sub control.”

La sfârșitul lunii iunie, el a semnat un decret prezidențial prin care a revocat majoritatea sancțiunilor americane împotriva Siriei, ceea ce i-a adus laude rare din partea democraților.

Iar la începutul lunii iulie, Departamentul de Stat a revocat declarația de organizație teroristă străină pentru Frontul al-Nusrah, grupul condus de al-Sharaa, care a făcut odată parte din rețeaua al-Qaeda.