Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe noul președinte al…

Ahmed al Sharaa, presedinte Siria
Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe noul președinte al Siriei, Ahmed al-Sharaa, ca demers al SUA de a consolida relațiile cu Damascul

Președintele SUA Donald Trump îl va primi pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa la Casa Albă, vineri, a declarat un oficial al administrației prezidențiale americane pentru POLITICO, în contextul în care administrația Trump continuă să considere diplomația din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă.

Vizita planificată e considerată un pas important în consolidarea relațiilor cu Damascul, la aproape un an după ce forțele lui al-Sharaa au răsturnat guvernul autoritar al lui Bashar al Assad, în decembrie anul trecut. Primele informații despre întâlnire au apărut sâmbătă după-amiază.

Vizita în SUA este o schimbare remarcabilă pentru al-Sharaa, fostul rebel islamist care a reușit să dărmâne regimul lui al Assad.

Trump a încercat să faciliteze tranziția noului guvern. El a devenit primul președinte american care s-a întâlnit cu un lider sirian în ultimii 25 de ani, când cei doi s-au întâlnit în luna mai în Arabia Saudită. Trump l-a îndemnat pe al-Sharaa să normalizeze relațiile cu Israelul și l-a lăudat ulterior în avionul prezidențial Air Force One. „Un tip tânăr, atractiv, dur”, a declarat Trump reporterilor. „Un trecut puternic, foarte puternic – un luptător. Are șanse reale să mențină totul sub control.”

La sfârșitul lunii iunie, el a semnat un decret prezidențial prin care a revocat majoritatea sancțiunilor americane împotriva Siriei, ceea ce i-a adus laude rare din partea democraților.

Iar la începutul lunii iulie, Departamentul de Stat a revocat declarația de organizație teroristă străină pentru Frontul al-Nusrah, grupul condus de al-Sharaa, care a făcut odată parte din rețeaua al-Qaeda.

Tags:
