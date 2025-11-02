Explozie la un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza acumulării de gaze

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pompierii au fost solicitaţi să intervină duminică dimineaţa în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, informează ISU Buzău, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Până la sosirea forţelor de intervenţie, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat. În urma deflagraţiei nu au fost înregistrate victime, fiind constatate doar pagube materiale, uşa apartamentului unde s-a produs explozia fiind dislocată.

Echipaje ale Distribuitorului de gaze şi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău s-au aflat la faţa locului pentru luarea măsurilor specifice. Locatarii blocului au oprit alimentarea cu gaze până la sosirea echipelor specializate, precizează ISU.

La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA B2).