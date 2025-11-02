Guvernul britanic îi va retrage fostului prinţ Andrew ultimul său titlu militar, din pricina scandalului privind legăturile sale cu finanţistul american şi infractorul sexual Jeffrey Epstein

Guvernul britanic va retrage fostului prinţ Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas, a declarat duminică ministrul Apărării, John Healey, transmite News.ro.

Suveranul britanic a anunţat joi că fratele său mai mic a fost destituit din titlurile sale regale, în faţa dezaprobării crescânde a opiniei publice cu privire la legăturile lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, cu finanţistul american şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în 2019.

„L-am văzut pe Andrew renunţând la titlurile onorifice pe care le deţinea în cadrul armatei şi, tot sub îndrumarea regelui, lucrăm acum la retragerea ultimului titlu pe care îl deţine, cel de viceamiral”, a declarat ministrul Apărării pentru BBC.

El a adăugat, de asemenea, că guvernul va urma sfaturile regelui cu privire la medaliile militare obţinute de Andrew de-a lungul carierei sale.

Fratele mai mic al regelui a participat, în special, la războiul din Insulele Falkland din 1982, în calitate de pilot de elicopter în Marina Regală.

S-a retras din armată în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Andrew a negat întotdeauna că ar fi avut relaţii sexuale cu Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Jeffrey Epstein, pe vremea când ea se afla sub controlul miliardarului american.

Dar, după noi detalii conţinute în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care s-a sinucis în aprilie anul trecut, regele i-a retras toate titlurile lui Andrew, identificat acum ca Andrew Mountbatten Windsor.

Noi revelaţii ar putea să mai păteze şi mai mult imaginea fostului prinţ.

Duminică, Sunday Times a afirmat că, în ultimii ani, orice menţiune a victimelor lui Epstein în comunicatele Palatului Buckingham referitoare la scandal a fost întotdeauna refuzată de Andrew.

În comunicatul lor difuzat joi, regele Charles şi regina Camilla au afirmat că „gândurile şi simpatia lor cea mai profundă au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii tuturor formelor de abuz”.

Şi săptămâna trecută, documente publicate în cadrul unei proceduri în Statele Unite dezvăluie un schimb de e-mailuri între Andrew şi Epstein în 2010, la scurt timp după ce americanul a fost eliberat din închisoare, unde ispăşea o pedeapsă pentru proxenetism cu minori. Într-unul dintre e-mailuri, Andrew îi spunea lui Epstein că ar fi „bine să ne întâlnim personal”.