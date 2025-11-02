VIDEO Chivu, salvat de un autogol în minutul 94: Inter, victorie la limită în Serie A
Inter s-a impus la limită, scor 2-1, pe terenul celor de la Verona, într-un meci contând pentru etapa cu numărul X din Serie A. Reușita izbăvitoare a fost de fapt un autogol venit în minutul 94. Interul lui Chivu se află acum la un singur punct de liderul Napoli.
Zielinski a deschis scorul pentru Inter în minutul 16, dar la pauză s-a intrat la egalitate după reușita lui Giovane (din minutul 40).
Interul lui Chivu a așteptat până în minutul 94 pentru golul victoriei, unul marcat de Frese în propria poartă.
În urma acestui succes, Inter a acumulat 21 de puncte, la egalitate cu AS Roma (un meci mai puțin disputat – derbiul cu Milan de duminică seară, de la ora 21:45).
Liderul Napoli are 22 de puncte.
Serie A, clasament
- 1 Napoli 22 puncte
- 2 AS Roma 21 (-1 meci)
- 3 Inter 21
- 4 AC Milan 18 (-1 meci)
- 5 Juventus 18
- 6 Como 17 etc.
Rezumatul partidei dintre Verona și Inter
Sursa video: Prima Sport
