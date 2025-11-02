Chivu, lăudat de vedetele lui Inter: „Este un antrenor grozav. Ai nevoie și de noroc uneori ca să câștigi”

Inter nu a făcut un meci grozav pe terenul celor de la Verona, dar a câștigat grație unui autogol marcat în minutul 94. Cristi Chivu are colectivul alături de el, iar Piotr Zielinski spune despre antrenorul său că este „un tehnician excelent”.

Chivu a plecat cu trei puncte extrem de importante de pe terenul celor de la Verona, scor 2-1, etapa a zecea din Serie A, iar acum gruparea din Lombardia se află la un singur punct distanță de liderul Napoli.

La finalul partidei, Hakan Calhanoglu și Piotr Zielinski au lăudat spiritul de sacrificiu arătat de echipă și au recunoscut că este nevoie și de noroc pentru a câștiga unele partide.

„Am jucat bine, este dificil să joci aici (n.r. la Verona), dar cu puțin noroc am câștigat”, a declarat Hakan Calhanoglu pentru DAZN.

„Muncesc mult la fazele fixe. Era important să câștigăm pentru a ajunge acolo unde merităm să fim.

Schema golului? Am încercat-o la un moment dat, întotdeauna pregătim ceva, mulțumim lui Calha pentru această surpriză plăcută.

Chivu este un antrenor excelent, îl urmăm. Jucând la fiecare trei zile, nu poți câștiga întotdeauna marcând trei sau patru goluri, ai nevoie și de puțin noroc”, a admis Piotr Zielinski.

„Am încetinit ritmul după 1-0? Nu, am vrut să-i lăsăm să vină, nu am vrut să riscăm. Apoi, în ciuda faptului că am avut câteva ocazii, singura dată când am relansat mingea, ei au marcat.

Dar dacă ești lent, pierzi contactul cu intensitatea adversarului și cu realitatea meciului. Verona este bine antrenată și joacă cu calitate și intensitate.

Lautaro? Nu a marcat de o săptămână… a marcat la Bruxelles, din câte știu. Să nu facem din țânțar armăsar. Are calități de lider, conduce echipa, o săptămână fără goluri nu e mare lucru, și nici pentru el nu e mare lucru”, a transmis Cristi Chivu.

Zielinski a deschis scorul pentru Inter în minutul 16, dar la pauză s-a intrat la egalitate după reușita lui Giovane (din minutul 40).

Interul lui Chivu a așteptat până în minutul 94 pentru golul victoriei, unul marcat de Frese în propria poartă.

În urma acestui succes, Inter a acumulat 21 de puncte, la egalitate cu AS Roma (un meci mai puțin disputat – derbiul cu Milan de duminică seară, de la ora 21:45).

Liderul Napoli are 22 de puncte.

Serie A, clasament

1 Napoli 22 puncte

2 AS Roma 21 (-1 meci)

3 Inter 21

4 AC Milan 18 (-1 meci)

5 Juventus 18

6 Como 17 etc.

Rezumatul partidei dintre Verona și Inter

Sursa video: Prima Sport