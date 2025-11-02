Ministrul Rogobete, vizită la noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, un proiect de 10 milioane de euro care va fi inaugurat săptămâna viitoare / Peste 20 de specialităţi medicale şi Secţie ATI

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vizitat, duminică, noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, care va fi dat în folosinţă săptămâna viitoare. Noua clădire reuneşte peste 20 de specialităţi medicale, de la cardiologie şi ortopedie, până la gastroenterologie, neurologie şi chirurgie plastică, transmite News.ro.

”Astăzi am avut bucuria să vizitez noul corp de clădire al Ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, care va fi dat în folosinţă săptămâna viitoare. Este un proiect de 10 milioane de euro, realizat prin finanţare multisursă — fonduri europene, buget de stat şi contribuţia autorităţilor locale”, anunţă, duminică, ministrul Sănătăţii, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, noua clădire, cu o suprafaţă de peste 30.000 mp, reuneşte peste 20 de specialităţi medicale, de la cardiologie şi ortopedie, până la gastroenterologie, neurologie şi chirurgie plastică.

La ultimul etaj funcţionează o secţie ATI de ultimă generaţie, cu 22 de boxe individuale din sticlă, care oferă siguranţă, intimitate şi monitorizare continuă pentru pacienţii critici.

Ambulatoriul va fi deschis zilnic până seara (ora 20:00), astfel încât pacienţii să poate avea un acces mai crescut la serviciile ambulatorii din spitalele publice!

”Este o dovadă că se poate, atunci când există viziune, voinţă şi colaborare reală. Felicit şi mulţumesc domnului manager, dr. Gheorghe Carp, şi pe întreaga echipă de conducere a spitalului pentru modul exemplar în care au organizat acest proiect şi pentru viziunea pe care o au asupra viitorului sănătăţii din judeţ”, a mai scris ministrul.

Acesta a transmis ”toată recunoştinţa şi respectul medicilor, asistenţilor medicali şi întregului personal sanitar”.

”Pentru că, dincolo de investiţii, echipamente sau clădiri moderne, adevărata valoare a sistemului de sănătate stă în oameni. Sistemul sanitar românesc este ţinut pe umerii lor — cu efort, sacrificiu şi devotament — iar pentru asta mă înclin şi le mulţumesc. Prin investiţii care prind formă şi prin oameni care cred în ele, construim un sistem de sănătate în care românii pot avea încredere”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.