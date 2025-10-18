G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia debutează duminică: România este reprezentată…

Sabrina Maneca Voinea la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Doha. Sabrina Maneca Voinea în timpul probei la sol
Sursa foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia debutează duminică: România este reprezentată în probele feminine

Sportz18 Oct • 4.387 vizualizări 0 comentarii

Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine, iar până în 25 octombrie, Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu vor lupta pentru medaliile mondiale. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România, notează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care vor concura doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

Astfel, după calificările programate între 19-21 octombrie (feminin şi masculin), în 22 octombrie va avea loc finala masculină la individual-compus, în 23 octombrie cea similară feminină, iar în 24-25 octombrie sunt programate finalele pe aparate.

Finalele pe aparate vor avea următorul program: în 24 octombrie, sol, cal cu mânere şi inele (masculin) şi sărituri, paralele (feminin); în 25 octombrie, sărituri, paralele, bară fixă (masculin) şi bârnă, sol (feminin).

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.