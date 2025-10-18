Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia debutează duminică: România este reprezentată în probele feminine

Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine, iar până în 25 octombrie, Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu vor lupta pentru medaliile mondiale. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România, notează News.ro.

În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care vor concura doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

Astfel, după calificările programate între 19-21 octombrie (feminin şi masculin), în 22 octombrie va avea loc finala masculină la individual-compus, în 23 octombrie cea similară feminină, iar în 24-25 octombrie sunt programate finalele pe aparate.

Finalele pe aparate vor avea următorul program: în 24 octombrie, sol, cal cu mânere şi inele (masculin) şi sărituri, paralele (feminin); în 25 octombrie, sărituri, paralele, bară fixă (masculin) şi bârnă, sol (feminin).

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa.