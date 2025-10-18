Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa

Bazilica Sagrada Familia din Barcelona va atinge 172 de metri odată cu finalizarea turnului lui Iisus Hristos, prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026, depășind catedrala din Ulm, Germania, scrie Euronews. După mai bine de un secol de construcție, bazilica Sagrada Familia din Barcelona se apropie de finalizarea turnului central, care o va face cea mai înaltă biserică creștină din Europa.

Directorul general al bazilicii, Xavier Martínez, a anunțat că Turnul lui Iisus Hristos, piesa centrală a proiectului arhitectului Antoni Gaudí, va fi finalizat până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor. Cu o înălțime de 172 de metri, acesta va depăși cei 162 de metri ai turnului catedralei Ulm Minster, de inspirație gotică, din sudul Germaniei.

Primele piese sunt deja montate, iar turnul va fi finalizat în etape, în următoarele câteva luni. În vârf va fi instalată o cruce, înconjurată de alte cinci turnuri: unul dedicat Fecioarei Maria și patru mai mici, în cinstea evangheliștilor. Deși lucrările la fațade și interior vor continua timp de câțiva ani, șeful de șantier Esteve Camps a declarat că obiectivul este finalizarea lucrărilor în aproximativ un deceniu.

Anul viitor va coincide cu centenarul morții lui Gaudí, care a fost ucis în 1926 după ce a fost lovit de un tramvai. Pentru a comemora evenimentul, Sagrada Família va organiza sărbători dedicate moștenirii sale arhitecturale. Acestea includ o slujbă solemnă pe 10 iunie, la care a fost invitat Papa Leon XIV.

În ultimele zile, piesele care vor forma nucleul crucii Turnului lui Iisus Hristos au ajuns la fața locului. Acest element va fi punctul de uniune al brațelor sale și va permite accesul prin intermediul unei scări interioare către vârful bazilicii.

Piatra de temelie a Sagrada Família a fost pusă în 1882, iar de atunci lucrările au avansat grație finanțării din donații și venituri din turism. În 2024, biserica a primit 4,9 milioane de vizitatori, 15% dintre aceștia provenind din Statele Unite.