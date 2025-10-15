G4Media.ro
Bărbat de 70 de ani din Hunedoara, reţinut după ce ar fi…

Cătușe la mâini
Sursa foto: Dreamstime

Bărbat de 70 de ani din Hunedoara, reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de opt ani care venise în vizită la locuinţa sa

Articole15 Oct • 362 vizualizări 0 comentarii

Un bărbat de 70 de ani din Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara, a fost reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de opt ani, care venise în vizită la locuinţa sa, împreună cu doi fraţi şi cu unchiul ei. Bărbatul ar fi atras-o pe copilă în altă încăpere sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, transmite News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, poliţiştii din Deva au fost sesizaţi de angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva despre faptul că, luni, la secţia Pediatrie, s-a prezentat o fetiţă în vârstă de 8 ani, din localitatea Geoagiu, împreună cu mama sa, care a declarat verbal că fata a fost violată.

Poliţiştii au început cercetări, stabilind astfel că fapta a avut loc în 10 octombrie, la locuinţa unui ”prieten de familie” din Geoagiu-Băi, unde fetiţa s-a dus împreună cu doi fraţi de-ai săi şi cu unchiul matern. Proprietarul locuinţei ar fi chemat-o pe minoră într-o încăpere, sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, iar când minora a ajuns în acea cameră, acesta ar fi întreţinut un act sexual cu ea.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz pentru viol asupra unui minor, cercetările fiind continuate de către Poliţia Staţiunii Geoagiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie.

Marţi, la locuinţa suspectului, un bărbat de 70 de ani, poliţiştii au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, emis de Judecătoria Orăştie, fiind ridicate mijloace materiale de probă de interes în cauză.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva şi urmând a fi prezentat magistraţilor în vederea luării măsurilor legale.

