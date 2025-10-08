Rafa Mir, mare speranţă a fotbalului spaniol, pus sub acuzare pentru viol

Justiţia spaniolă a confirmat miercuri punerea sub acuzare pentru viol a fotbalistului Rafa Mir. Atacantul echipei Elche este acuzat că a abuzat de două ori de o tânără pe care a cunoscut-o într-o discotecă în septembrie 2024, relatează AFP, conform News.ro.

După cazul Dani Alves, condamnat la închisoare pentru viol înainte de a fi achitat în apel, fotbalul spaniol se află din nou în centrul atenţiei pentru un nou scandal extrasportiv.

Atacantul spaniol al clubului Elche, Rafa Mir, a fost pus sub acuzare pentru viol, a aflat miercuri AFP de la tribunalul din regiunea Valencia, în estul ţării.

Jucătorul, împrumutat de la Sevilla FC, este acuzat că a violat de două ori o tânără pe care a cunoscut-o într-o discotecă în septembrie 2024 şi pe care a dus-o acasă.

În ciuda punerii sale sub acuzare, niciuna dintre părţi nu a solicitat arestarea preventivă, iar Rafa Mir a fost eliberat condiţionat, potrivit presei spaniole.

Un alt fotbalist, chilianul Pablo Jara, este de asemenea pus sub acuzare pentru agresiune sexuală „fără penetrare” asupra unei alte femei, în aceeaşi seară, la domiciliul lui Rafa Mir.

„Există indicii, nu simple suspiciuni, care indică faptul că Rafa M.V. a agresat sexual de două ori una dintre cele două tinere pe care el, Pablo J.G. şi un alt prieten le-au întâlnit anterior într-o discotecă din Valencia”, au indicat surse judiciare.

„Faptele s-au petrecut în noaptea de 1 septembrie 2024 la domiciliul jucătorului”, în Bétera, lângă Valencia, „în special în piscină şi într-o baie”, au precizat acestea agenţiei franceze.

Cei doi jucători sunt citaţi pentru o „declaraţie” pe 13 octombrie, dar Rafa Mir va compara prin videoconferinţă, la cererea avocatului său.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani, fost mare speranţă a fotbalului iberic, a fost arestat la 2 septembrie 2024 după plângerea celor două femei şi a petrecut două nopţi în arest preventiv înainte de a fi eliberat.

Înainte de punerea sa sub acuzare miercuri, Rafa Mir a negat întotdeauna acuzaţiile aduse împotriva sa. Deşi fotbalistul în vârstă de 28 de ani a recunoscut că a avut relaţii sexuale, el a susţinut că acestea au fost consensuale.

În marja arestării sale din septembrie 2024, clubul său din Valencia nu l-a concediat după plângerea împotriva sa.

Clubul din LaLiga, unde atacantul a fost format şi lansat în liga profesionistă, l-a sancţionat cu două meciuri de suspendare şi i-a impus o amendă.