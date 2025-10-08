Franța ar putea avea un nou prim-ministru în 48 de ore, afirmă premierul demisionar / „Încă mai există o cale de urmat”, a declarat Lecornu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul francez demisionar Sébastien Lecornu a declarat că înlocuitorul său ar putea fi numit în următoarele 48 de ore, dar nu a dat prea multe indicii despre modul în care succesorul său ar putea scoate Franța din criza actuală, relatează Politico.„Încă mai există o cale de urmat”, a declarat Lecornu într-un interviu difuzat miercuri în prime time, deși a recunoscut că va fi „dificil”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Președintele francez Emmanuel Macron i-a cerut lui Lecornu să rămână în funcție după ce a acceptat demisia șocantă a guvernului său, care a durat 14 ore, contribuind la haosul politic din această săptămână, Macron i-a spus lui Lecornu să încerce să traseze un plan până miercuri seara. Lecornu i-a prezentat concluziile lui Macron înainte de interviu, dar nu a dat detalii explicite despre soluția sa. Cu toate acestea, el a afirmat că discuțiile l-au determinat să creadă că majoritatea parlamentarilor nu doresc ca președintele francez să dizolve parlamentul. Ultima încercare a lui Macron de a face acest lucru în vara anului 2024 a dus la actuala situație de impas parlamentar și la o instabilitate paralizantă.

Lecornu a adăugat că o „pluralitate restrânsă” este gata să găsească un teren comun în ceea ce privește bugetul pentru 2026, despre care a spus anterior că trebuie să reducă semnificativ deficitul bugetar, care se estimează că va ajunge la 5,4% din produsul intern brut în acest an. Primul ministru a semnalat miercuri dimineață posibilitatea reducerii deficitului Franței la 5% din PIB, de la 4,7%, cifra propusă inițial de Lecornu.

Dacă va decide să nu dizolve Adunarea Națională, Macron va trebui să aleagă un nou prim-ministru care se va confrunta cu aceeași provocare întâmpinată de cei doi predecesori ai lui Lecornu: adoptarea unui buget fără majoritate în parlament.

Președintele ar putea opta pentru un politician de centru-stânga din Partidul Socialist Francez, care ar trebui apoi să colaboreze cu alți parlamentari de stânga, precum și cu centristii, pentru a forma o majoritate.

Dar acest lucru ar avea probabil un cost pentru Macron, care ar vedea unele dintre politicile sale emblematice – inclusiv legea care a ridicat vârsta minimă de pensionare pentru majoritatea lucrătorilor – atacate de un guvern de stânga.

Socialiștii au ieșit miercuri dintr-o întâlnire cu Lecornu fără niciun acord și fără nicio asigurare cu privire la cererea lor de a revizuire a reformele pensiilor. „Este una dintre cele mai dificile și mai obstructive probleme”, a spus Lecornu, adăugând că o dezbatere privind reforma pensiilor este inevitabilă și va reveni în discuție la alegerile prezidențiale din 2027, dacă nu va fi abordată mai devreme.

În ultimele zile, a crescut impulsul de a suspenda reforma, care rămâne nepopulară. Fosta prim-ministră Elisabeth Borne – care a impus legea în ciuda opoziției feroce – a declarat că acum este în favoarea suspendării acestei legi.

Între timp, apelurile la alegeri anticipate continuă să se intensifice din partea extremei drepte. Le Pen a declarat miercuri că partidul său, Adunarea Națională, va vota pentru demiterea oricărui viitor prim-ministru numit înainte de noile alegeri. „Gluma a durat destul. Nimeni nu mai râde”, a spus protejatul lui Le Pen, Jordan Bardella. „Macron încearcă să câștige timp. Încearcă să-și mențină tabăra la putere cu orice preț”, a adăugat Bardella.